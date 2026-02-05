En las últimas semanas, varios internautas se han conectado con todos los detalles que se han llevado a cabo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, una de las participantes que más ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas es Mariana Zapata, quien se destacada como una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país por su carisma y belleza.

Por su parte, el pasado 4 de febrero, Karina García, fue la jueza de La casa de los famosos Colombia y, durante el juicio, varias celebridades causaron un gran debate tras algunas diferencias presentadas en la competencia. Así que la hermana de Mariana Zapata se pronunció al respecto en sus redes.

¿Quién es y a qué se dedica la bella hermana de Mariana Zapata?

Tras el inicio de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, varios internautas se han pronunciado al respecto mediante las redes sociales sobre la gran participación de Mariana Zapata.

¿Quié es la hermana de Mariana Zapata?

Así también, varios internautas se han sorprendido no solo con el parentesco de Valentina Zapata, hermana de Mariana, quien ha dividido una ola de comentarios en las diferentes redes sociales.

En la actualidad Valentina Zapata se ha posicionado como una reconocida creadora de contenido digital antioqueña, quien acapara la atención mediática no solo por su parecido con Marina, sino que también por los diferentes comentarios que ha realizado mediante sus redes sociales.

¿Qué dijo la hermana de Mariana Zapata tras el juicio de Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que la reciente participación de Karina García durante el juicio en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, ha dividido varios comentarios por parte de los internautas tras las diferencias que presentó Mariana con Karina en el pasado.

Ademaás, Valentina compartió su reacción tras las diferencias que presentó Karina con Mariana, expresando que su hermana se mostró en defensa de la influenciadora antioqueña en el pasado.