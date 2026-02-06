Sofía Jaramillo invita a Michael Ortega a decirle las cosas de frente tras polémica: esto dijo
Sofía Jaramillo respondió a Michael Ortega con un contundente mensaje y lo invitó a hablar sin indirectas.
Laura Jaramillo volvió a ser tema de conversación tras responder de manera directa a los recientes comentarios que involucran al futbolista colombiano y expareja de su hermana Laura, Michael Ortega.
¿Qué respondió Laura Jaramillo tras las palabras de Michael Ortega?
La empresaria y modelo caleña reaccionó con una contundente frase para Michael Ortega que rápidamente llamó la atención de los internautas para darle fin al rifirrafe dentro de la polémica que se ha generado por estos días.
Todo comenzó cuando, el pasado domingo, Sofía Jaramillo fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, tras no obtener la votación suficiente por parte del público, lo que generó su salida del exitoso reality de convivencia.
Tras su salida, Michael Ortega, la expareja de su hermana Laura, se pronunció en redes con un emoji de risas, lo que generó una reacción de los internautas quienes señalaron que se estaría burlando de la salida de la empresaria.
A esto se sumó una fuerte reacción de Laura, quien sin dudarlo lanzó un contundente mensaje hacia su expareja, calificándolo de “fracasado” y pidiéndole que tuviera vergüenza, ya que, según se ha mencionado, han tenido inconvenientes relacionados con la manutención de sus hijos.
Luego Michael Ortega respondió en sus redes sociales con un curioso mensaje en las que las calificó como morrongas y señaló que conocía su pasado y presente de las Jaramillo: “me lo conozco de pie a pie”.
Además, el jugador del Real Cartagena añadió una canción que supuestamente estaría relacionada con Sofía: ‘Camuflaje’, de Alexis y Fido, lanzada en 2012, aunque Michael Ortega borró minutos después la historia de sus redes sociales.
Por lo que Sofía Jaramillo decidió responder, asegurando que quiere escucharlo, y sin dudarlo le envió un contundente mensaje: “cuando quiera, Michael me escribe por Instagram y hacemos una videollamada y conversamos”.
“Decime las cosas en la cara, yo estoy dispuesta a que me las digas en la cara; es más, nos podemos hasta ver y a ver si tienes los pantalones de decirme las cosas en la cara. Yo te atiendo”.