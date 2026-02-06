Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Se filtra video de Yeison Jiménez cargando por primera vez a su hija Thaliana

En redes sociales ha circulado un conmovedor recuerdo de Yeison Jiménez, cuando carga por primera vez a su hija Thaliana.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El tierno video de Yeison Jiménez con su hija recién nacida.
Así fue el momento en que Yeison Jiménez sostuvo por primera vez a su hija. (AFP/ Rodrigo Varela-Freepik)

Desde que Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero, han salido a la luz varios recuerdos del artista, tanto de su vida personal, como de su trabajo y proyectos musicales.

Es por esto que, tras casi un mes de su partida, el artista sigue siendo recordado, pues no solo su familia y amigos han tratado de asimilar la realidad sin él, sino que también, sus seguidores siguen consternados por que él ya no está.

Entre tantos recuerdos que han filtrado sobre Jiménez, hay uno en espacial que ha conmovido a los internautas.

¿Cuál es el video de Yeison Jiménez cargando por primera vez a su hija Thaliana?

A través de redes sociales se ha filtrado el video de Yeison Jiménez cargando por primera vez a su hija Thaliana, quien acababa de nacer.

Se puede observar que Yeison estaba ansioso sentado esperando por la niña, mientras dos enfermeras caminaban hacia él con su nuevo amor.

El día que Yeison Jiménez cargó a su hija por primera vez. (Foto: Canal RCN)

En el clip se logra ver que el cantante recibe en sus brazos a la pequeña y se sienta a observarla, además, la mira con profundo amor y conmoción, tanto que no puede detener sus lágrimas de felicidad y hasta habla para él mismo, reaccionando sobre la emoción que estaba sintiendo.

¿Cuál era la conexión que tenía Thaliana con Yeison Jiménez?

En el video se puede observar que Yeison Jiménez amaba con el alma a su hija, pues la emoción que mostró con solo cargarla unos segundos, reveló la conexión que tendrían, pues, de hecho, ella vivía muy pendiente de él.

De hecho, en una entrevista, el artista contó cuando la niña, a sus cinco años, estaba muy preocupada por él y quiso llamarlo con total afán, cuestionando qué sería de ella si él no estaba en su vida.

El tierno video de Yeison Jiménez con su hija recién nacida. (Foto: Freepik)

Según lo que reveló Yeison, es que la niña presintió algo y le dijo que él la trataba como una princesa, por eso no sabría que pasaría si él no estuviese. Cuando él cortó esa llamada, se puso a llorar, pues tuvo un gran impacto por las palabras de su hija.

Tras conocerse esta versión de su relación con Thaliana, sin duda, los seguidores del artista pensaban en ella, preguntándose cómo estaría asimilando la partida de su padre, pero, la niña siempre se vio calmada en público, siendo madura para su edad ofreciendo palabras de aliento.

