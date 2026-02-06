Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Koral Costa rompió el silencio tras críticas recibidas por su procedimiento médico: esto dijo

Koral Costa se despachó con sus seguidores tras las críticas recibidas por internautas por su procedimiento médico.

¿Por qué Koral Costa fue criticada por sus procedimientos? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, el nombre de Koral Costa se ha convertido en centro de atención mediáticas tras confirmar su ruptura con Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8’, quien se ha convertido en uno de los actores y creadores de contenido digital más destacados del país.

Por su parte, varios internautas han estado pendientes de todos los acontecimientos que ha demostrado Koral Costa en su nueva etapa de soltera, llevando a cabo cada uno de sus proyectos a nivel personal y profesional.

Sin embargo, Koral recientemente se convirtió en centro de atención mediática por parte de los internautas tras responder varias críticas que le hicieron internautas por su apariencia física.

¿Cuál fue la razón por la que Koral Costa se defendió tras críticas recibidas por parte de internautas?

Cabe destacar que Koral Costa no solo se ha convertido como una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, al contar varios acontecimientos de su vida personal mediante sus redes sociales.

Esto dijo Koral Costa de sus procedimientos médicos. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Koral se convirtió en centro de atención mediática por parte de los internautas tras responder algunas críticas recibidas por parte de navegantes, quienes la han cuestionado por su apariencia física.

¿Qué le respondió Koral Costa a los navegantes que la han criticado por sus procedimientos médicos?

Recientemente, Koral compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 535 mil seguidores, mostrando algunos comentarios que ha recibido por parte de internautas tras los respectivos procedimientos médicos que se ha realizado en el rostro, pues expresó lo siguiente:

“Hasta cuando aprenderemos a no ins#lt#r con cosas que hier3n o tratándose de algo que otros no saben cómo ha tocado sobrellevarlo. Muchas mujeres hemos lidiado con eso, por qué en algún momento no pensamos, pero no saben lo genera en la salud cuando los hemos tenido”, agregó Koral.

¿Cómo confirmó Koral Costa su ruptura con Omar Murillo?

Recordemos que, desde hace varias semanas, Koral Costa, ha dividido varios comentarios tras confirmar su ruptura con Omar Murillo.

Así confirmó Koral Costa su ruptura con Omar Murillo. | Foto: Buen Día, Colombia

En la actualidad, Omar Murillo reside en España, continuando con sus proyectos como creador de contenido digital y, también, con el restaurante que fundó.

