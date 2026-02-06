Juliana Calderón reveló si enfrentaría a Aida Victoria Merlano en Stream Fighters: "me encantaría"

Juliana Calderón,hermana de la polémica creadora de contenido Yina Calderón, recientemente capturó la atención en redes sociales al revelar si se le mediría a enfrentar a Aida Victoria Merlano en una pel3a en Stream Fighters.

¿Juliana Calderón enfrentaría a Aida Victoria Merlano en Stream Fighters? Esto reveló

En medio de una entrevista que concedió para el programa 'Los Impresentables' de 'Los 40 Colombia', la empresaria de productos capilares no dudó en responder a la particular pregunta de uno de los locutores respecto a sí enfrentaría a la creadora de contenido en el ring de boxeo.

Frente a la sorpresiva pregunta, Calderón no solo aseguró que sí lo haría, sino también dijo que es algo que le encantaría, dejando ver con su afirmación que no le daría temor alguno participar en el mismo torneo en el que participó su hermana Yina el año anterior.

"Sí me encantaría y pues no sé, yo creo que con el tema del deporte sí, si se ofrece la oportunidad", comentó durante este espacio.

¿A Juliana Calderón le ofrecieron estar en un nuevo reality?

Además de abordar la posibilidad de un enfrentamiento entre ambas influenciadoras, Juliana quien también se ha caracterizado por ser una figura controversial en redes, reveló que recientemente recibió la propuesta para hacer parte de un reality, sin embargo, no ofreció mayor detalle de cuál sería.

Juliana Calderón contó que le ofrecieron estar en un reality. Foto | Canal RCN.

Lo cierto, es que dio a conocer que no aceptó tal ofrecimiento, pues en este momento de su vida hay asuntos más importantes que son su prioridad, uno de ellos, sin duda, sanar las secuelas que le dejó la partida de Juan Manuel, su pareja, quien fue uno de los fallecidos en el accidente aéreo en el que también se encontraba Yeison Jiménez.

"En este momento no quiero nada, quiero enfocarme en mi empresa, en esto, en sanar mi corazón, porque a veces, sobre todo en las noches, me siento muy sola, aún teniendo a mi familia", señaló la joven evidentemente afectada por todo lo que está viviendo.

Esto dijo Juliana Calderón sobre Aida Victoria. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que, en repetidas ocasiones, Juliana se ha mostrado bastante conmocionada por la trágica muerte de este ser querido, incluso, en otro momento de la misma entrevista, rompió en llanto al recordarlo y hablar del gran hombre que fue en vida.