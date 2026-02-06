Laura Jaramillo, hermana de Sofía, respondió con contundencia a los señalamientos de Andrea Valdiri

Laura Jaramillo se apoderó recientemente de las tendencias en Colombia tras varias indirectas por parte de su expareja Michael Ortega y Andrea Valdiri tras la salida de su hermana Sofia de La casa de los famosos Colombia 3.

¿Qué respondió Laura Jaramillo a las indirectas de Andrea?

A través de sus redes sociales, Laura Jaramillo, hermana de Sofía, respondió con firmeza a los recientes comentarios de Andrea Valdiri.

Con palabras directas, la caleña dijo en un corto video pero contundente: “Date pañitos de agua tibia, pues, aunque lo mío fuese cierto no se compara con todo el daño que fuiste partícipe de hacer y del que también formaste parte”.

Laura añadió otra frase contundente y con esto cerró: “Definitivamente el mundo al revés”.

Sofía Jaramillo fue eliminada y su hermana Laura salió en su defensa tras burlas de Michael Ortega. (Fotos: Canal RCN y AFP)

Todo comenzó tras la eliminación de Sofía Jaramillo el pasado domingo de La casa de los famosos Colombia, la expareja de Laura, Michael Ortega, se habría burlado de la salida de la modelo, lo que provocó un rifirrafe entre ellos.

¿Cómo inició la polémica entre Laura Jaramillo y Andrea Valdiri?

Mientras Laura le respondió de manera directa, calificándolo de “fracasado”, “descarado” y le pidió que tuviera vergüenza, Michael Ortega le volvió a responder con un curioso mensaje:

“Acuérdate que todo el pasado y presente de ustedes me lo conozco de pie a pie” y añadió “Mero morrongaje”.

Esto generó que Andrea Valdiri también se sumara a la polémica. Como se conoce, hace años se reveló una supuesta infidelidad por parte de Michael Ortega, en la que estaría involucrada la bailarina barranquillera.

Michael Ortega respondió con contundencia a Laura Jaramillo tras tildarlo de fracasado. (Fotos: Canal RCN y AFP)

Andrea fue directa y le pidió que la sacaran de sus palabras, y le mencionó a Laura un señalamiento sobre unos presuntos audios por parte de Martín, en los que supuestamente estaría involucrándose con Sofía y con Laura.

Entre risas, dijo: “Esas son las mujeres efecto espejo, se ven en ti y son peores que tu”, “Venimos de la misma escuela, algunas aceptamos la realidad y otras no” y “Sácame de tu boca, mi linda; que te llegó tu hora”.

Como era de esperarse, los comentarios de los internautas estuvieron divididos entre quienes defienden a Laura y otros que, por el contrario, le piden pasar la página con su expareja y Andrea Valdiri.