Juliana Calderón rompió el silencio y reveló si estuvo con el agropecuario

Juliana Calderón habló del ex de Aida Victoria Merlano, confesando si estuvo involucrada sentimentalmente con él.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Juliana Calderón enfrentó rumores sobre el Agropecuario y rompió el silencio
Juliana Calderón habló de su supuesta relación con el ex de Aida Victoria. (Foto: Canal RCN -Freepik)

El pasado jueves 5 de febrero, Juliana Calderón rompió le silencio y reveló varios detalles sobre su vida privada, entre ellos, cómo se conoció con Juan Manuel, primo de Yeison Jiménez, con quien falleció a su lado.

También, mencionó su vida como abogada y detalló la pesadilla que vivió cuando supo que su novio había perdido la vida en el accidente aéreo.

Por otro lado, la joven empresaria contó la verdad sobre su relación con Juan David Tejada, más conocido como el Agropecuario, el exnovio de Aida Victoria Merlano.

¿Juliana Calderón y el agropecuario tuvieron un romance?

En la entrevista en donde Juliana Calderón se sinceró y reveló los detalles de su relación con Juan Manuel, la empresaria respondió qué ha sido lo más absurdo que han inventado sobre ella.

Su respuesta claramente sorprendió, pues confesó que fue su supuesta cercanía con Juan David Tejada la “mentira” que crearon sobre ella.

Juliana Calderón habló de su supuesta relación con el ex de Aida Victoria.
Juliana Calderón enfrentó rumores sobre el Agropecuario y rompió el silencio. (Foto: Canal RCN)

Con sus palabras dijo que, le inventaron que supuestamente ella tenía una relación con el ex de Aida Victoria Merlano y eso era “una total mentira”.

Sin duda, su respuesta generó reacciones de los internautas, quienes aseguraron que las mismas hermanas eran las que más hablaban del tema.

¿Aida Victoria Merlano reveló que Juliana Calderón y el Agropecuario eran cercanos?

Este mismo día de la entrevista, en redes sociales hubo un gran revuelo debido a que Juliana Calderón mencionó a Aida Victoria Merlano, asegurando que se burló de ella en el homenaje a Yeison Jiménez.

Juliana Calderón confesó qué pasó con el Agropecuario
Juliana Calderón reveló qué tan cierta era su relación con el Agropecuario. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, por su lado, la barranquillera no se quedó callada y aclaró lo dijo por Juliana, pero así mismo, mencionó que la última vez que la vio fue cuando ella le entregó su hijo al agropecuario y ella estaba junto a otro hombre.

O sea, Calderón sí tuvo una cercanía con Juan David Tejada, pero no como relación, ya que, según lo dicho por Merlano, ella estaría con otro hombre en noviembre, o sea, dos meses antes de conocerse que era novia de Juan Manuel.

¿Juliana Calderón desmintió a Aida Victoria Merlano y habló del otro supuesto hombre?

Juliana Calderón sí le respondió a Aida Victoria Merlano sobre las supuestas burlas en el homenaje de Yeison Jiménez, sin embargo, no mencionó que dos meses antes de llorar la muerte de Juan Manuel, estaba involucrada con otro hombre.

De hecho, tampoco lo desmintió, pues su respuesta estuvo más enfocada en la vida personal de Aida Victoria.

