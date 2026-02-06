El pasado sábado 10 de enero, el querido artista de música popular Yeison Jiménez, perdió la vida en medio de un accidente aéreo, mientras viajaba desde Boyacá hasta Antioquia, para poder llegar a su compromiso laboral en Marinilla.

En la aeronave iba el cantante junto a cinco integrantes más de su equipo, quienes, además, eran sus amigos e incluso iba su primo, Juan Manuel Rodríguez, con quien se crio desde que eran unos niños.

Desde que falleció Jiménez, sus seguidores han quedado tan conmocionados que, lo han visto en apariciones y hasta lo han escuchado en posibles psicofonías.

¿Cuáles son las psicofonías en las que se ha escuchado Yeison Jiménez?

Tras su partida, los seguidores de Yeison Jiménez aseguran haberlo visto en el lugar en el que falleció, según internautas, él se apareció en el humo que generó la aeronave luego de haberse estrellado.

Así mismo, en los últimos días ha rondado supuestas psicofonías de parte de parapsicólogos, quienes se han comunicado con el artista.

La supuesta aparición del rostro de Yeison Jiménez (foto/ Buen día, Colombia)

En esas psicofonías, Yeison ha hablado de su esposa, Sonia Restrepo, diciendo que “esta sola y que no la usen”, además, se ha despedido de su hijo, expresándole que lo ama.

De hecho, tras un día de su muerte, en un concierto de Pipe Bueno se escuchó que dijo “muchas gracias”, como si se estuviera despidiendo de su amigo y el público.

¿Cuál es la supuesta aparición del rostro de Yeison Jiménez?

En redes sociales ha circulado un video de una mujer quien compartió un clip del cielo, mientras se veían los fuegos artificiales y detalló que se alcanzaba a ver el rostro de Yeison Jiménez.

El impactante momento en que se forma el rostro de Yeison Jiménez Foto: Canal RCN)

En el video, la mujer escribió sugiriendo que observaran bien, para poder ver lo mismo que ella y sin duda, los comentarios se llenaron con afirmaciones de que se vio la cara e Yeison Jiménez.

Supuestamente, en el segundo tres del clip se ve la imagen del cantante, pareciera e incluso una foto que él se tomó y que posteó en sus redes sociales.

Sin duda, este video generó tanta conmoción y los seguidores del artista no comprenden si en serio él se está manifestando o si es simple causalidad que se haya formado la silueta en el cielo.