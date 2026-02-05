Sale a la luz psicofonía de Yeison Jiménez despidiéndose de su hijo: “te amo”

Desde que Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero, han salido muchas teorías acerca de su muerte, pues él mismo presintió que iba a partir de este mundo y, de hecho, en varias entrevistas habló de cómo soñaba su muerte.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez dejó un valioso legado: esto pasaría con su herencia musical

Es por esto que, personas que se comunican con el más allá y diferentes parapsicólogos, se han tratado de comunicar con él y han registrado los supuestos audios en donde se escucharía su supuesta psicofonía.

Por un lado, el cantante habría hablado de su esposa Sonia Restrepo, manifestando que “está sola” e incluso, pide que “no la usen”.

Artículos relacionados Laura Bozzo Publican inesperado anuncio en redes de Laura Bozzo que indican que falleció: esto se sabe

¿Cuál es la nueva psicofonía en la que se escucharía a Yeison Jiménez?

En redes sociales se ha viralizado el perfil de un parapsicólogo, quien, en varias partes ha publicado conversaciones que ha tenido con Yeison Jiménez; al parecer, según lo que dice el hombre, es que el artista no ha asimilado que está muerto.

Psicofonía de Yeison Jiménez desata revuelo en redes. (Foto: Freepik)

Sin embargo, en sus supuestas psicofonías, el cantante de música popular habría dicho que “no quería morir”, pues eso es lo que dicen los comentarios del clip, ya que los internautas aseguran escuchar claramente que el Jiménez menciona esto.

Por otro lado, en una última conversación compartida en la noche del miércoles 4 de febrero, Yeison se habría vuelto a comunicar, pero esta vez, mencionó a su hijo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Viralizan psicofonía de Yeison Jiménez en la que hace inesperada petición

¿Qué dijo Yeison Jiménez sobre su hijo en la supuesta psicofonía?

Leyendo los comentarios, las personas mencionaron que se tomaron el tiempo de escuchar con claridad lo que diría Yeison Jiménez en la supuesta psicofonía, ya que el parapsicólogo hace la invitación de que quienes escuchen su comunicación, saque sus propias conclusiones.

Según lo escuchado por los usuarios de redes, el cantante habló de su pequeño diciendo: “hijo, te amo” y que, además, menciona su nombre: “soy Yeison”.

Por otro lado, en la presunta conversación, le preguntan al cantante si quiere agua y él dice que sí, de hecho, alguien en los comentarios dice que se escucha cuando bebe.

Aseguran que Yeison Jiménez se comunicó y envió mensaje a su hijo. (Foto: Canal RCN)

¿Yeison Jiménez ya se había manifestado tras su muerte?

A casi un mes de cumplirse su partida, han salido teorías de que se le ha escuchado no solo en conversaciones de personas que se comunican con el más allá, sino que, de hecho, se ha escuchado su voz en conciertos como el de Pipe Bueno y hasta en videos de personas de su equipo.

También, para los internautas ha sido claro que él se ha querido manifestar, luego de que en sus despedidas se cayeran sus objetos o se movieran solos.