Beba conversó con Mariana Zapata acerca de las estrategias de Juanda Caribe: ¿confía en él o no?

Beba rompió el silencio con Mariana Zapata acerca de la desconfianza que tiene con Juanda Caribe en la competencia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Por qué razón Beba no confía en Juanda Caribe? | Foto: Canal RCN

A medida que avanzan los días, las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, han dividido varios comentarios acerca de las estrategias que cada uno ha llevado dentro de la competencia.

Por su parte, la creadora de contenido digital Beba, ha sido centro de atención por parte de sus seguidores tras hacerle una inesperada confesión a Mariana Zapata tras algunas actitudes que ha tenido Juanda Caribe.

Con base en esto, sus recientes confesiones han generado una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes han estado evaluando el método de juego de cada celebridad dentro de la competencia.

¿Cuál es la razón por la que Beba ha desconfiado de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Desde luego, una de las celebridades que más ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas es Beba, quien ha presentado algunas diferencias con algunas celebridades dentro de La casa de los famosos Colombia.

Esto dijo Beba de Juanda Caribe. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Beba aprovechó la oportunidad para conversar con Mariana Zapata acerca de la desconfianza que ha venido percibiendo por parte de su compañero Juanda Caribe, con quien ha presentado alguna distancia.

Con base en esto, Mariana Zapata le tomó por sorpresa la inesperada confesión que le hizo Beba, pues, no analizó con detalle que Juanda Caribe haya cambiado en ciertas actitudes con ella en los últimos días.

¿Cuál fue la inesperada confesión que Beba le hizo a Mariana Zapata acerca de Juanda Caribe?

Recientemente, Beba tuvo una conversación con Mariana Zapata en la habitación del líder en la que aprovechó el momento oportuno para expresarle los extraños comportamientos que ha sentido por parte de Juanda Caribe:

¿Por qué Beba ha mantenido distancia con Juanda Caribe? | Foto: Canal RCN

“Yo estoy esperando a ver si esa es su personalidad o es que a él le pasa algo conmigo. Yo confío que lo que hable contigo, no se lo dirás a nadie más. Así que prefiero confiar en ti y no en Valentino. Por esto te digo que siento algo raro de Juanda, me lo he callado full, pero, lo he sentido muy extraño”, agregó Beba.

