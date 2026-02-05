Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Johanna Fadul reapareció en redes tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia: esto dijo

Johanna Fadul reapareció en redes con desgarradora confesión tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Johanna Fadul reapareció en redes tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia: esto dijo
¿Qué dijo Johanna Fadul tras reaparecer en redes? | Foto: Canal RCN

Johanna Fadul se ha convertido en una de las actrices colombianas más resonadas desde hace varios años al demostrar su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones.

Así también, Johanna ha acaparado la atención mediática en los últimos días tras el controversial comentario que le hizo a Campanita. Esta reacción fue la que el Jefe de La casa de los famosos Colombia hizo que la expulsara del programa, hace pocos días.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Johanna Fadul tras reapareces en redes luego de su expulsión?

Tras varios días de ausencia, Johanna Fadul ha acaparado la atención mediática por parte de sus seguidores tras ser expulsada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Johanna Fadul reapareció en redes tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia: esto dijo
Así reapareció Johanna Fadul. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Johanna reapareció en las últimas horas a través de un live en sus redes sociales, compartiendo su punto de vista desde que se confirmó su eliminación en la competencia:

“Ya, qué les puedo contar. Fue una experiencia maravillosa. Les digo que no es libreteado, absolutamente nada. O sea, nunca tenemos contacto con nadie a nosotros mismos. Fue demasiado corto el tiempo. Sentí que me hizo falta estar más allá. Estábamos en un punto de adaptación a las cosas”, agregó Johanna Fadul.

Desde luego, las palabras de Johanna Fadul han dividido una variedad de opiniones en redes sociales tras su reaparición, pues, también, explicó que en ningún momento quiso dividir opiniones por parte del público y, menos, hacia Campanita, con quien se disculpó antes de su expulsión.

Artículos relacionados

¿Qué piensa Johanna Fadul de Valentino Lázaro tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Johanna Fadu no solo vivió enriquecedores momentos dentro de la competencia, sino que también, tuvo la oportunidad de construir enriquecedores momentos junto a Valentino Lázaro, detallando lo siguiente:

Johanna Fadul reapareció en redes tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia: esto dijo
Esto opina Johanna Fadul de Valentino Lázaro. | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

“He recibido comentarios donde me decían cómo pudiera querer a Valentino. Sin embargo, yo sinceramente sí les puedo decir, las emociones que brotan a flor de pi3, son mucho más intensas. Además, si me maquillaba y no lo veía, me hacía falta verlo, pues, de mi parte todo ha sido 100% genuino. Y con la que yo pensé que iba a tener afinidad, no pude con Sara Uribe”, señaló.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Jay Torres y Juan Palau en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Jay Torres y Juan Palau quedaron nominados por el público en La casa de los famosos; así reaccionaron

Jay Torres y Juan Palau reaccionaron tras quedar nominados por el público en La casa de los famosos Colombia.

Yuli y Alexa en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alexa y Yuli fueron nominadas por sus compañeros en La casa de los famosos

Alexa y Yuli fueron las más votadas por sus compañeros de La casa de los famosos Colombia, así reaccionaron.

La casa de los famosos

Valentino y Beba nominaron a Sara Uribe y Marilyn en La casa de los famosos; así quedó la placa

Estos fueron los participantes que quedaron en la placa de nominados de La casa de los famosos Colombia este 4 de febrero.

Lo más superlike

Sofía Jaramillo habla sin filtros del hate recibido tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3 Talento nacional

Sofía Jaramillo sorprende al hablar del ‘hate’ que recibió tras su salir de La casa de los famosos

Sofía Jaramillo habló del ‘hate’ recibido tras salir de La casa de los famosos y cómo está manejando los comentarios negativos.

Bad Bunny se habría casado y será padre, según Mhoni Vidente Bad Bunny

¿Bad Bunny se casó y será padre? Esto respondió Mhoni Vidente

Ángela Aguilar lució un collar de diamantes diseñado exclusivamente para ella. Christian Nodal

Christian Nodal le dio un lujoso detalle a Ángela Aguilar ¿de qué se trata?

Hailey Bieber y la tendencia del Bio‑Sync: entrenar según el reloj biológico Salud y Belleza

Hailey Bieber y el secreto del ‘Bio-Sync’: ¿Por qué entrenar según tu reloj biológico es la clave?

Fan dejó sin palabras a Yeison Jiménez en plena tarima Yeison Jiménez

Yeison Jiménez fue engañado por una fan: así quedó captada su reacción