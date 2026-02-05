Johanna Fadul se ha convertido en una de las actrices colombianas más resonadas desde hace varios años al demostrar su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones.

Así también, Johanna ha acaparado la atención mediática en los últimos días tras el controversial comentario que le hizo a Campanita. Esta reacción fue la que el Jefe de La casa de los famosos Colombia hizo que la expulsara del programa, hace pocos días.

¿Qué dijo Johanna Fadul tras reapareces en redes luego de su expulsión?

Tras varios días de ausencia, Johanna Fadul ha acaparado la atención mediática por parte de sus seguidores tras ser expulsada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así reapareció Johanna Fadul. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Johanna reapareció en las últimas horas a través de un live en sus redes sociales, compartiendo su punto de vista desde que se confirmó su eliminación en la competencia:

“Ya, qué les puedo contar. Fue una experiencia maravillosa. Les digo que no es libreteado, absolutamente nada. O sea, nunca tenemos contacto con nadie a nosotros mismos. Fue demasiado corto el tiempo. Sentí que me hizo falta estar más allá. Estábamos en un punto de adaptación a las cosas”, agregó Johanna Fadul.

Desde luego, las palabras de Johanna Fadul han dividido una variedad de opiniones en redes sociales tras su reaparición, pues, también, explicó que en ningún momento quiso dividir opiniones por parte del público y, menos, hacia Campanita, con quien se disculpó antes de su expulsión.

¿Qué piensa Johanna Fadul de Valentino Lázaro tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Johanna Fadu no solo vivió enriquecedores momentos dentro de la competencia, sino que también, tuvo la oportunidad de construir enriquecedores momentos junto a Valentino Lázaro, detallando lo siguiente:

Esto opina Johanna Fadul de Valentino Lázaro. | Foto: Canal RCN

