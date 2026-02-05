Greeicy aseguró que Lina Tejeiro ganará MasterChef Celebrity Colombia 2026

El pasado miércoles 4 de febrero, el Canal RCN confirmó los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026, quienes generaron demasiada sorpresa entre los televidentes y seguidores del programa de cocina.

Pues la nomina para este año trae desde deportistas, actores, comediantes creadores de contenido e influenciadores.

Una de las confirmaciones que más generó emoción fue la de Lina Tejeiro, quien ahora se dejará ver en una nueva faceta, no como empresaria ni como presentadora, sino como cocinera.

¿Cuál fue la reacción de Lina Tejeiro tras ser confirmada en MasterChef Celebrity Colombia?

A las pocas horas de que se confirmaran los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia, Lina Tejeiro apareció en sus redes sociales publicando un carrusel de fotos en la cocina más importante de país.

Greeicy comentó participación de Lina Tejeiro en MasterChef. (Foto: Canal RCN)

En la descripción de su post, la actriz reveló que dijo que sí sin saber cocinar, pero “saliendo de su zona de confort” y que, además, tiene una “fe irresponsable” de que irá aprendiendo en el camino.

Pero eso sí, dejó claro que, aunque dijo que sí sin saber cocinar, según ella, tiene todas las esperanzas de que, si sabe que aceptó esta propuesta, es porque está dispuesta a ganar y eso lo dejó saber en sus redes sociales.

¿Cuál fue la reacción de Greeicy Rendón a la participación de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity?

Tras su publicación revelando varias fotos en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia, Lina Tejeiro recibió cientos de comentarios de felicidades y también deseándole buena suerte.

Uno de los comentarios que más llamó la atención, fue el de su mejor amiga, Greeicy Rendón, quien confesó que “tiene miedo”, pero así mismo, dejó clara la fe que le tiene a su amiga, revelando que huele a premio”, o sea, que está segura de que Lina puede ganar.

La reacción de Greeicy al ver a Lina Tejeiro en MasterChef. (Foto: Canal RCN)

¿Cuándo empieza MasterChef Celebrity Colombia 2026?

Hasta el pasado miércoles 4 de febrero se confirmó que iniciaron las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia 2026, por lo que todavía se desconoce su fehca de estreno y otros detalles sobre el programa.

Por ahora, se conoce que los participantes empezaron este nuevo proyecto con mucha emoción, dispuestos a darlo todo en la cocina, proyectándose a llegar lo más lejos posible.