Nicolás Arrieta se desahogó tras comentario incómodo de Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia

El pasado jueves 5 de febrero, los ánimos en La casa de los famosos Colombia 2026 estuvieron algo caldeados, pues los líderes Beba y Valentino, tomaron decisiones que alteraron la paz en la competencia.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó cómo la hermana de Yeison Jiménez le dio la noticia de la muerte de su novio

Siguiendo con las reglas del juego, el jefe les permitió a los dos líderes de la semana que reorganizaran los cuartos y ellos acomodaron todo a su conveniencia claramente es la ideal de la competencia.

Sin embargo, la reorganización de las habitaciones Calma y Tormenta generaron malestares en algunos participantes y esto generó conflicto, pero también hubo otras discusiones que, para los televidentes, fueron innecesarias.

Artículos relacionados La casa de los famosos Llegará un nuevo participante a La casa de los famosos Colombia, ¿de quién se trata?

¿Cuáles fueron las discusiones que generó la reorganización de los cuartos en La casa de los famosos Colombia 2026?

No pasaron ni cinco minutos de la reorganización de los cuartos en La casa de los famosos Colombia 2026 y los famosos ya estaban peleando, pues Alejandro Estrada se dejó ver incómodo y esto desestabilizó a Valentino y Beba.

Por eso, hubo un enfrentamiento entre ellos, pero el actor no se quedó callado esta vez y le respondió con contundencia a su compañero, por lo que la discusión casi ni termina.

Caos en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, tras la gala, Mariana Zapata y Marilyn Patiño vivieron un momento intenso cuando la actriz incomodó a su compañera por llevar sus cosas antes de que ella se cambiara de cuarto.

Esto sin duda, generó una reacción en Zapata, quien le exigió respeto a Patiño, pero ella solo le supo responder con sarcasmo, pues sabe que sus actitudes la incomodan y por eso lo hace.

Artículos relacionados La casa de los famosos Nicolás Arrieta coqueteó con una de sus compañeras en La casa de los famosos Colombia 2026

Hasta Lorena Altamirano salió salpicada en la discusión, ya que le tocó cambiar de cama para no estar al lado de Marilyn.

¿Cuál fue la diferencia entre Nicolás Arrieta y Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia 2026?

Nicolás Arrieta, como es su costumbre, le habló a una de las cámaras de La casa de los famosos Colombia 2026 y relató lo que vivió en su discusión con Marilyn Patiño.

Nicolás Arrieta reaccionó a comentario de Marilyn Patiño. (Foto: Canal RCN)

Según lo que se dijo es que estaban teniendo una conversación normal y él cuestionó a Marilyn porque ella supuestamente dijo que había estado en un reality, pero en esa conversación lo negó.

Por eso el influenciador dijo que “Marilyn le hizo un comentario horrible, porque según ella se sintió atacad4 por él” y le hizo una pregunta que lo dejó en shock, justificando que nunca se ha metido con ella y ha sido amable.

Por su lado, Marilyn habría exagerado la situación, de acuerdo con los televidentes, porque le dijo a Manuela Gómez que Nicolás “estaría a esto de presuntamente golpe4rla”.