Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Nicolás Arrieta se desahogó tras comentario incómodo de Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia

Nicolás Arrieta se sinceró y reveló cómo se sintió tras comentarios incómodos de Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Nicolás Arrieta reaccionó a comentario de Marilyn Patiño
Nicolás Arrieta se desahogó tras fuerte comentario de Marilyn Patiño. (Foto: Canal RCN)

El pasado jueves 5 de febrero, los ánimos en La casa de los famosos Colombia 2026 estuvieron algo caldeados, pues los líderes Beba y Valentino, tomaron decisiones que alteraron la paz en la competencia.

Artículos relacionados

Siguiendo con las reglas del juego, el jefe les permitió a los dos líderes de la semana que reorganizaran los cuartos y ellos acomodaron todo a su conveniencia claramente es la ideal de la competencia.

Sin embargo, la reorganización de las habitaciones Calma y Tormenta generaron malestares en algunos participantes y esto generó conflicto, pero también hubo otras discusiones que, para los televidentes, fueron innecesarias.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las discusiones que generó la reorganización de los cuartos en La casa de los famosos Colombia 2026?

No pasaron ni cinco minutos de la reorganización de los cuartos en La casa de los famosos Colombia 2026 y los famosos ya estaban peleando, pues Alejandro Estrada se dejó ver incómodo y esto desestabilizó a Valentino y Beba.

Por eso, hubo un enfrentamiento entre ellos, pero el actor no se quedó callado esta vez y le respondió con contundencia a su compañero, por lo que la discusión casi ni termina.

Problemas tras cambios en La casa de los famosos
Caos en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, tras la gala, Mariana Zapata y Marilyn Patiño vivieron un momento intenso cuando la actriz incomodó a su compañera por llevar sus cosas antes de que ella se cambiara de cuarto.

Esto sin duda, generó una reacción en Zapata, quien le exigió respeto a Patiño, pero ella solo le supo responder con sarcasmo, pues sabe que sus actitudes la incomodan y por eso lo hace.

Artículos relacionados

Hasta Lorena Altamirano salió salpicada en la discusión, ya que le tocó cambiar de cama para no estar al lado de Marilyn.

¿Cuál fue la diferencia entre Nicolás Arrieta y Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia 2026?

Nicolás Arrieta, como es su costumbre, le habló a una de las cámaras de La casa de los famosos Colombia 2026 y relató lo que vivió en su discusión con Marilyn Patiño.

Nicolás Arrieta se desahogó tras fuerte comentario de Marilyn Patiño.
Nicolás Arrieta reaccionó a comentario de Marilyn Patiño. (Foto: Canal RCN)

Según lo que se dijo es que estaban teniendo una conversación normal y él cuestionó a Marilyn porque ella supuestamente dijo que había estado en un reality, pero en esa conversación lo negó.

Por eso el influenciador dijo que “Marilyn le hizo un comentario horrible, porque según ella se sintió atacad4 por él” y le hizo una pregunta que lo dejó en shock, justificando que nunca se ha metido con ella y ha sido amable.

Por su lado, Marilyn habría exagerado la situación, de acuerdo con los televidentes, porque le dijo a Manuela Gómez que Nicolás “estaría a esto de presuntamente golpe4rla”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Mariana Zapata se sincera sobre lo que siente por Renzo La casa de los famosos

Mariana Zapata revela qué habría pasado con Renzo si hubiera seguido en La casa de los famosos

Mariana Zapata habló sobre su vínculo con Renzo y reveló qué habría pasado si él seguía en La casa de los famosos.

Mariana Zapata y Marilyn Patiño discutieron en La casa de los famosos Colombia: ¿no se soportan? Mariana Zapata

Mariana Zapata y Marilyn Patiño discutieron en La casa de los famosos Colombia: ¿no se soportan?

Tras varias diferencias, Mariana Zapata y Marilyn Patiño discutieron en La casa de los famosos Colombia con inesperada confesión.

Así fue la cena romántica de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz Alejandro Estrada

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz tuvieron romántica cena en La casa de los famosos: hubo beso

Alejandro Estrada cumplió con una misión de El Jefe y como premio obtuvo una cena romántica con Yuli Ruiz.

Lo más superlike

Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál? Yeison Jiménez

Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez en accidente aéreo, su esposa, Sonia Restrepo reaparece en redes con emotiva fotografía.

Sofía Jaramillo invita a Michael Ortega a decirle las cosas de frente Talento nacional

Sofía Jaramillo invita a Michael Ortega a decirle las cosas de frente tras polémica: esto dijo

Famosa actriz se viste de luto tras confirmar la muerte de un ser querido: ¿de quién se trata? Talento internacional

Famosa actriz se viste de luto tras confirmar la muerte de un ser querido: ¿de quién se trata?

Protege tus conversaciones en WhatsApp con este sencillo truco Tecnología

WhatsApp: descubre cómo proteger tus chats y evitar que extraños espíen tus conversaciones

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre Talento internacional

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre