Nicolás Arrieta coqueteó con una de sus compañeras en La casa de los famosos Colombia 2026

El pasado lunes 12 de enero inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual ha dado mucho de qué hablar, pues ya se han vivido polémicas, posicionamientos incómodos y hasta expulsiones.

También, han nacido amistades y así mismo, enemistades, pero los televidentes y seguidores están con toda la expectativa de que en esta temporada haya un romance dentro de la competencia, pero por ahora, los participantes están enfocados en su juego.

Sin embargo, hay algunos famosos que le han echado el ojo y hasta se han coqueteado con otros de sus compañeros.

¿Cuáles son los romances que podrían nacer en La casa de los famosos Colombia 2026?

Dese que inició La casa de los famosos Colombia 2026 se ha sabido del coqueteo muto entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, pues ella dejó claro que, si ganaba el liderazgo, invitaría a su compañero al cuarto del líder.

Nicolás Arrieta coqueteó en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, el actor ha mostrado señales de que podría tener interés en su compañera, luego de que se dejara ver muy atento al llevarle una aromática, cuando ella no se sintió bien y ahí aprovecharon para coquetear un poco y hacerse un cambio de luces.

Aunque se pensó que aquí nacería algo, los dos fueron claros y dijeron que no estaban en un momento para intentar algo más que una amistad.

Por otro lado, antes de que Renzo Meneses saliera, los televidentes lo shippearon con Mariana Zapata, pero aquí nada fluyó.

¿Quién es el participante que ha coqueteado con más de una en La casa de los famosos Colombia 2026?

Nicolás Arrieta y sus coqueteos en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

A través de redes sociales se han viralizado varios momentos en los que Nicolás Arrieta se ha visto muy coqueto con varias de sus compañeras en La casa de los famosos Colombia 2026, según los televidentes.

Pues se ha evidenciado que, aunque el creador de contenido es muy caballeroso y respetuoso al tratar con las chicas de la casa, también se ha dejado ver algo cariñoso con ellas y precisamente, esos momentos se han repetido con Mariana Zapata, a quien le ha dicho “preciosa”.

Recientemente, a Nicolás se le escuchó decir “hay Nico para todas”, ante los reclamos del personaje de Juanse Laverde, quien, vestido de Lorena, lo cuestionó por presuntamente darle un pico a alguien.