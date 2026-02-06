Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Zapata y Marilyn Patiño discutieron en La casa de los famosos Colombia: ¿no se soportan?

Tras varias diferencias, Mariana Zapata y Marilyn Patiño discutieron en La casa de los famosos Colombia con inesperada confesión.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuál es la razón por la que Mariana Zapata discutió con Marilyn Patiño? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales por las diferentes reacciones que han tenido las reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento al ser parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, dos de las famosas que más han acaparado la atención mediática por parte de los internautas son la creadora de contenido digital Mariana Zapata y Marilyn Patiño, quienes han tenido varias diferencias.

Con base en esto, Mariana y Marilyn tuvieron una reciente discusión en La casa de los famosos Colombia por el reciente cambio de habitación que tuvieron dentro de la competencia.

¿Por qué Mariana Zapata y Marilyn Patiño no tienen buena relación?

Cabe destacar que dos de las celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano quienes son Mariana Zapata y Marilyn Patiño han sido centro de atención por su reciente polémica dentro de la competencia tras algunas diferencias presentadas.

¿Por qué no tienen buena amistad Marilyn Patiño y Mariana Zapata? | Foto: Canal RCN

Las rivalidades entre ambas celebridades comienzan cuando Marilyn Patiño compartió ciertos comentarios hacia Mariana Zapata a través de un live en sus redes sociales.

Con base en esto, desde que inició La casa de los famosos Colombia, ambas celebridades comenzaron a presentar algunos disgustos tras varios comentarios compartidos dentro de La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál fue la razón por la que Mariana Zapata y Marilyn Patiño discutieron en La casa de los famosos Colombia?

El pasado 5 de febrero, las celebridades tuvieron que hacían parte de las habitaciones calma y tormenta en la competencia debieron cambiar de habitaciones.

Así fue la discusión de Mariana Zapata y Marilyn Patiño tras el cambio de habitaciones. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Mariana Zapata se enojó con Marilyn Patiño quien tomó la decisión de ubicarse en su cama tras el cambio de habitaciones. Sin duda, esta decisión causó enojo por parte de la antioqueña, expresándole las siguientes palabras:

“Marilyn deja de hacerte la víctima#, ¿qué personaje es ese? Como me va a cog3r las cosas así, pues justamente se ubica en la cama en la que yo duermo. Ayúdenme a sacar mi ropa de ahí porque se puede armar un problema donde ella duerma acá. No la soporto, menos mal no nos tocó en la misma habitación”, agregó Mariana.

Luego de esto, Marilyn colocó sus respectivas pertenencias en el cajón de la cama de Mariana Zapata y tras las diferencias, le respondió lo siguiente:

“Ya las cambié sumercé, qué pena con usted. Si quieres que me vaya a dormir afuera, lo hago. Qué pena contigo. Además, no soy ninguna víctima#”, detalló Marilyn.

Así también, Lorena Altamirano apoyó a Mariana Zapata tras las diferencias con Marilyn, ¿qué ocurrirá en los próximos días dentro de la competencia?

