Juliana Calderón rompe en llanto al detallar cómo supo que su novio falleció junto a Yeison Jiménez

Juliana Calderón lloró al contar cómo vivió la noticia de la muerte de su novio, primo de Yeison Jiménez, quien falleció a su lado.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La dolorosa confesión de Juliana Calderón sobre la muerte de su pareja
Juliana Calderón no pudo contener el llanto al hablar de la muerte de su novio. (Foto: Canal RCN)

El pasado sábado 10 de enero, toda Colombia se vistió del luto tras confirmarse que Yeison Jiménez falleció junto a cinco integrantes de su equipo, quienes además eran sus amigos y uno de ellos era su primo, precisamente Juan Manuel Rodríguez, novio de Juliana Calderón.

La conmoción del país no es solo por la inesperada partida del cantante, sino de la tragedia que sacudió a seis familias, quienes perdieron a sus seres queridos, pues en el accidente aéreo, ninguno de los que iban a bordo, quedó con vida.

¿Quién era el novio de Juliana Calderón, quien falleció junto a Yeison Jiménez?

Inmediatamente se supo que Yeison Jiménez perdió la vida en un accidente aéreo, corrió la noticia que uno de sus familiares también perdió la vida junto a él y era precisamente Juan Manuel Rodríguez.

Juliana Calderón no pudo contener el llanto al hablar de la muerte de su novio
La dolorosa confesión de Juliana Calderón sobre la muerte de su pareja. (Foto: Canal RCN)

El joven que se desconocía ser el novio de Juliana Calderón, ya que ella era reservada con su vida privada, era el productor audiovisual de Yeison Jiménez e incluso, la empresaria tuvo que revelar fotos con Juan Manuel, para comprobar que sí sostenían una relación.

¿Qué dijo Juliana Calderón al detallar el momento en el que llegó al lugar del accidente de Yeison Jiménez y su novio?

En medio de una entrevista, Juliana Calderón rompió en llanto al detallar cómo vivió la noticia del fallecimiento de su novio, Juan Manuel.

Según su relato, apenas supo que la avioneta de Yeison Jiménez habría tenido un accidente, viajó hasta el sitio donde cayó y allí fue que confirmó que su novio falleció junto al cantante, pues ella mantuvo las esperanzas de que Rodríguez estuviera vivo.

Juliana Calderón confiesa cómo se enteró de la muerte de su novio
Juliana Calderón habló de la muerte de su novio. (Foto: Freepik)

Juliana dijo que ella preguntó por el número de personas que iban en la avioneta y no le dijeron el número real, pues le infirmaron que habían sido menos personas y por eso, ella conservó la fe de que Juan Manuel viajaba en carro hasta Marinilla.

Cuando ella estaba en el sitio en el que cayó la aeronave, seguía llamándole a su novio por vía telefónica, pensando que no tenía señal, pero cuando le confirmaron que Juan Manuel era uno de los fallecidos, no supo cómo asimilar la noticia.

Contando cada uno de los detalles, Juliana no aguantaba su dolor al decir sus palabras y rompió en llanto, mismo que no pudo ocultar la gran nostalgia que aún tiene tras vivir una lamentable pérdida.

