Sara Uribe conmovió al motivar a sus comaleros del cuarto Tromenta en La casa de los famosos Colombia

En horas del medio día de este viernes 6 de febrero, se llevó a cabo la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia 2026, pero antes de realizarlas, los famosos desconocían cómo iba a ser y creyeron que sería por habitaciones.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó cómo la hermana de Yeison Jiménez le dio la noticia de la muerte de su novio

Es por esto que, Sara Uribe reunió a su cuarto Tormenta para motivarlos, pues en las pasadas pruebas perdieron y hasta el momento, solo había ganado el cuarto Calma.

Sara llegó junto a Juan Palau, Campanita y Marilyn Patiño a esa habitación hasta en la noche del 5 de febrero, tras una reorganización de cuartos realizada por los líderes Beba y Valentino.

Artículos relacionados La casa de los famosos Llegará un nuevo participante a La casa de los famosos Colombia, ¿de quién se trata?

¿Cómo motivó Sara Uribe a su nuevo equipo del Cuarto Tormenta en La casa de los famosos Colombia 2026?

En horas de la mañana, los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026 registraron y comentaron el momento en el que Sara Uribe se puso la 10 y empezó a motivar a su equipo, antes de la prueba de beneficio y castigo.

Sara Uribe intentó cambiar la racha del cuarto Tormenta con motivador mensaje. (Foto: Canal RCN)

A cada uno de los integrantes del cuarto Tormenta, ella fue puntual al dedicarles unas palabras, pues sacó a relucir las polémicas e incluso los problemas que han tenido en su vida personal, finalizando con “tú puedes, porque has podido con todo”.

Aunque para muchos sus palabras generaron gracia porque sacó a la luz los escándalos y los “traumas” de cada uno, valoraron el esfuerzo y la dedicación con la que quiso sumarle buena energía a su nuevo equipo.

Artículos relacionados La casa de los famosos Johanna Fadul compartió su perspectiva acerca de Sara Uribe: ¿la considera cercana o no?

¿Cómo fue el resultado de la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia 2026?

Como esta semana estuvo el poder dúo en La casa de los famosos Colombia 2026, el jefe organizó una prueba para que jugaran en parejas y así fue, pues cada una de ellas tuvo que pasar por un camino húmedo con el propósito de llevar agua hasta el otro extremo.

Así fue la arenga de Sara Uribe que movió al cuarto Tormenta. (Foto: Canal RCN)

Quien primero llenara el balde de agua, ganaba la prueba y por eso se hicieron dos rondas; en una ganó Beba y Valentino, y en la segunda, Eidevin y Alejandro Estrada.

Con los resultados, las parejas que serán castigadas son Juan Palau y Jay Torres, pero también, Lorena Altamirano y Juanse Laverde.