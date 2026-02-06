Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe conmovió al motivar a sus comaleros del cuarto Tromenta en La casa de los famosos Colombia

Los televidentes de La casa de los famosos Colombia no dejaron pasar por alto la emotiva conversación motivacional de Sara Uribe.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Así fue la arenga de Sara Uribe que movió al cuarto Tormenta
Sara Uribe se puso la 10 con el cuarto Tormenta y así los motivó. (Foto: Canal RCN)

En horas del medio día de este viernes 6 de febrero, se llevó a cabo la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia 2026, pero antes de realizarlas, los famosos desconocían cómo iba a ser y creyeron que sería por habitaciones.

Es por esto que, Sara Uribe reunió a su cuarto Tormenta para motivarlos, pues en las pasadas pruebas perdieron y hasta el momento, solo había ganado el cuarto Calma.

Sara llegó junto a Juan Palau, Campanita y Marilyn Patiño a esa habitación hasta en la noche del 5 de febrero, tras una reorganización de cuartos realizada por los líderes Beba y Valentino.

¿Cómo motivó Sara Uribe a su nuevo equipo del Cuarto Tormenta en La casa de los famosos Colombia 2026?

En horas de la mañana, los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026 registraron y comentaron el momento en el que Sara Uribe se puso la 10 y empezó a motivar a su equipo, antes de la prueba de beneficio y castigo.

Sara Uribe se puso la 10 con el cuarto Tormenta y así los motivó
Sara Uribe intentó cambiar la racha del cuarto Tormenta con motivador mensaje. (Foto: Canal RCN)

A cada uno de los integrantes del cuarto Tormenta, ella fue puntual al dedicarles unas palabras, pues sacó a relucir las polémicas e incluso los problemas que han tenido en su vida personal, finalizando con “tú puedes, porque has podido con todo”.

Aunque para muchos sus palabras generaron gracia porque sacó a la luz los escándalos y los “traumas” de cada uno, valoraron el esfuerzo y la dedicación con la que quiso sumarle buena energía a su nuevo equipo.

¿Cómo fue el resultado de la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia 2026?

Como esta semana estuvo el poder dúo en La casa de los famosos Colombia 2026, el jefe organizó una prueba para que jugaran en parejas y así fue, pues cada una de ellas tuvo que pasar por un camino húmedo con el propósito de llevar agua hasta el otro extremo.

Sara Uribe intentó cambiar la racha del cuarto Tormenta con motivador mensaje.
Así fue la arenga de Sara Uribe que movió al cuarto Tormenta. (Foto: Canal RCN)

Quien primero llenara el balde de agua, ganaba la prueba y por eso se hicieron dos rondas; en una ganó Beba y Valentino, y en la segunda, Eidevin y Alejandro Estrada.

Con los resultados, las parejas que serán castigadas son Juan Palau y Jay Torres, pero también, Lorena Altamirano y Juanse Laverde.

