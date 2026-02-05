Toxi Costeña elogió a dos participantes de La casa de los famosos 3: “Me parece interesante”

La Toxi Costeña, cuyo nombre real es Cindy Ávila, opinó de La casa de los famosos Colombia 3 y elogió a dos de las habitantes. Cabe destacar que, Toxi logró llegar a la final en la segunda temporada y terminó en tercer lugar, solo por detrás de Melissa Gate y Altafulla.

¿Quién le cae bien y quién no a La Toxi Costeña de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

En entrevista con La Mega, Toxi fue consultada por lo que ha evidenciado en esta tercera entrega de la casa más famosa de todas y señaló que le gusta la personalidad de dos de las participantes.

Mira que me gusta la loquita de Marilyn. Marilyn Patiño sale con unas locuras y yo amo la gente loca. Alexa (Torrex) también me parece interesante, chévere

La Toxi dijo que le parece "interesante" Alexa Torrex y también destacó la personalidad de Marilyn Patiño.

Y frente a esa persona que definitivamente no se pasa, no reveló el nombre exacto, pero sí dio pistas muy claras. A juzgar por su juego de palabras, sería Valentino Lázaro quien no le caería bien.

Toxi recordó su buen paso por el reality y reveló esas claves que, justamente, le permitieron llegar tan lejos en la competencia.

Para mí, ser muy fresco, muy natural, orgánico. No planear lo que vas a decir, ni lo que vas a hacer; que la gente se sienta identificada, que tú le transmitas a la gente que lo que estás viviendo es real y creo que ese fue el secreto de la temporada pasada. Todo lo que pasaba eran pleitos reales



La Toxi Costeña supo hacer su propio camino en La casa de los famosos. Se hizo amiga de Yina Calderón y juntas lideraron Las Chicas Fuego, grupo del que también hicieron parte Karina García, Lady Tabares, La Jesuu y Yaya Muñoz.

Toxi y Yina armaron grandes alianzas y crearon distintas secciones, lo que a la larga las llevó muy lejos en la competencia, aunque la cantante fue quien llegó más lejos, quedando muy cerca del ganador, que terminó siendo Altafulla.

¿La Toxi Costeña defendió a Johanna Fadul por su polémica con Campanita en La casa de los famosos Colombia?

Así como elogió a Marilyn Patiño y a Alexa Torrex, Toxi también se involucró en la polémica surgida a raíz de lo que Johanna Fadul le dijo a Campanita en el más reciente posicionamiento.

Toxi entró en defensa de Fadul y cree que su expulsión fue “un poco severa”. Aseguró que, en su opinión, dentro del reality los participantes deben comenzar a asumir el juego con más firmeza.

La Toxi cree que fue "severa" la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

Según expresó, muchas situaciones terminan convirtiéndose en motivo de polémica porque “todo les duele”, refiriéndose a la sensibilidad con la que, según ella, se reciben algunos comentarios dentro y fuera del programa.

La exparticipante de La casa de los famosos también recordó que, desde su experiencia, hay asuntos con los que no es recomendable meterse, sin embargo, recordó que esto es un reality show y que muchas cosas se valen.