La influenciadora y cantante Cara Rodríguez reaccionó luego de ser mencionada en medio de la discusión que tuvieron Valentino Lázaro y Karola en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué se dijeron Valentino y Karola en La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido Karola ingresó en la noche de este 9 de febrero a La casa de los famosos Colombia como la nueva habitante del reality y a pocos minutos de su llegada protagonizó su primera discusión con el influenciador Valentino, con quien sostiene una enemistad de afuera del programa.

Cabe señalar que, ambos tuvieron algunos diferencias debido a que ambos trabajaban en un mismo podcast y tras algunas diferencias su relación se deterioró.

¿Por qué Cara terminó en la discusión entre Valentino y Karola en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos comenzaron a decirse cosas de afuera y por qué su amistad se terminó, a lo que Valentino le reclamó a Karola cómo pudo hacer pública una situación de su amiga Cara Rodríguez cuando él se lo había confiado.

Karola lo cuestionó sobre qué había publicado sobre Cara que ella no recordaba ni sabía de qué estaba hablando.

Valentino le cambió el tema y le señaló también que habló mal de su amigo Emiro Navarro, indicando lo traicionada que se sentía por él cuando comenzó su amistad con Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo reaccionó Cara Rodríguez tras ser mencionada por Valentino y Karola en La casa de los famosos Colombia?

La influenciadora reaccionó en redes sociales, donde reposteó a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, el video de Canal RCN de dicha discusión en la que agregó: "Nueve quedé".

Con ello, la exesposa del cantante Beéle daría a conocer que no tenía conocimiento de lo sucedido, por lo que, muchos seguidores aprovecharon para reaccionar y opinar sobre su amistad, donde muchos le han aconsejado alejarse del influenciador, mientras que otros han detallado que todo debe tener una explicación y una vez él salga podrá hablarle del tema.