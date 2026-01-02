Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Giovanny Ayala sorprendió con emotivo mensaje a su pareja: "Contigo todo es más bonito"

Giovanny Ayala publicó un mensaje a María Gómez el 31 de diciembre, donde agradeció su apoyo y cerró el año 2025.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Giovanny Ayala sorprendió con emotivo mensaje a su pareja
Giovanny Ayala cerró 2025 con un mensaje que llamó la atención en redes / (Foto del Canal RCN)

El 31 de diciembre, Giovanny Ayala llamó la atención de los seguidores al compartir un mensaje de agradecimiento dirigido a María Gómez, su novia. La publicación, realizada en el cierre del año, fue comentada por internautas, quienes destacaron que el cantante aprovechó la fecha para elogiarla públicamente.

¿Qué ha dicho Giovanny Ayala sobre su relación con María Gómez?

Mediante entrevistas y publicaciones, Giovanny Ayala ha hablado de su relación con María Gómez de manera constante. El cantante ha explicado que, tras su separación anterior, inició una etapa distinta en lo personal y que su pareja ha sido parte de ese proceso. En redes sociales, suele referirse a ella como su “esposa”.

¿Qué ha dicho Giovanny Ayala sobre su relación con María Gómez?
Giovanny Ayala habla de su relación con María Gómez / (Foto de Buen día, Colombia)

Uno de los momentos más comentados fue la propuesta de matrimonio realizada en 2023, mientras almorzaban un ‘corrientazo’ y ocultó el anillo en un plato de comida. En ese momento, recibió críticas en redes, a lo que respondió explicando que buscaba sorprenderla y que atravesaba una molestia física que le impedía realizar la propuesta de otra forma.

Posteriormente, oficializó el compromiso con una segunda propuesta en París, frente a la Torre Eiffel.

¿Qué mensaje le dedicó Giovanny Ayala a su novia?

Antes de finalizar 2025, Giovanny Ayala publicó un mensaje en redes sociales para agradecer a quienes lo acompañaron en lo personal y en lo profesional durante el año. Sin embargo, hubo una mención que concentró comentarios de seguidores. Se trató del texto dedicado a María Gómez, su pareja.

En la imagen compartida, la pareja aparece celebrando el cierre del año. En la descripción, el artista escribió un deseo conjunto para el nuevo ciclo y agradeció el apoyo recibido a lo largo de los meses. Ayala expresó que esperaba cumplir los sueños y propósitos trazados junto a ella, y le dio las gracias por acompañarlo en su proceso.

Contigo todo es más bonito❤️ gracias por ser mi lugar seguro.

Usuarios comentaron que el mensaje de fin de año de Giovanny Ayala fue más allá del agradecimiento y dejó pistas sobre el buen momento que atraviesa su relación junto a su pareja.

¿Quién es María Gómez, pareja de Giovanny Ayala?

María Gómez es conocida por su vínculo con Giovanny Ayala y por su trabajo en el área de la salud. Según datos compartidos por el propio cantante, existe una diferencia de edad cercana a los 17 años entre ambos.

¿Quién es María Gómez, pareja de Giovanny Ayala?
María Gómez y Giovanny Ayala presumen su relación / (Foto de Freepik)

La relación se ha mantenido visible desde su compromiso, con apariciones conjuntas en fechas clave. En 2025, su presencia junto al artista fue constante, especialmente en eventos familiares. Internautas señalan que su rol como apoyo ha sido evidente durante el año, sin que la pareja haya hecho anuncios adicionales sobre planes futuros.

Con el mensaje de fin de año, Giovanny Ayala reactivó la conversación en redes sobre su relación con María Gómez, dejando claro cómo cerraron el 2025 y el momento que atraviesa su vínculo.

