Sara Corrales mostró la reacción de su mamá al enterarse del embarazo: "lo soñó"

Sara Corrales publicó un video en Instagram mostrando un momento muy especial: la reacción de su madre al enterarse de que será abuela. En el clip, la actriz y su esposo prepararon una sorpresa con confeti y regalos, capturando cada emoción mientras compartían la noticia familiar.

¿Qué detalles ha compartido Sara Corrales sobre su embarazo?

La actriz colombiana espera a su primer bebé junto a su esposo, el empresario argentino Damián Pasquini. La pareja se casó por lo civil en Medellín en agosto de 2025 y luego por lo religioso en Rionegro, Antioquia. El anuncio del embarazo se hizo tres meses después de su boda, en noviembre de 2025, a través de sus redes sociales.

Sara Corrales está embarazada / (Foto de AFP y Freepik)

Sara, de 40 años, reveló que el momento en el que se enteró, fue un instante lleno de “shock, lágrimas y emoción”. Según fuentes cercanas a la actriz, Sara ya habría revelado su deseo de ejercer la maternidad desde hace unos años. La noticia es especialmente significativa para la pareja, ya que llevaban un buen tiempo preparándose para esta etapa.

Los internautas han comentado que la manera en que Sara y Damián compartieron la noticia refleja la importancia de la familia y la emoción por este nuevo capítulo. La revelación ha generado múltiples reacciones, destacando especialmente la de la madre de Sara.

¿Cómo fue la reacción de la madre de Sara Corrales al enterarse del embarazo?

Mediante un video, se ve cómo la madre de Sara recibe la noticia con asombro. Al abrir el regalo, entre confeti y risas, expresa su emoción con frases como “¡Ay, qué es esto tan bello!”, y repite varias veces “¡Ay, no!”, mostrando que la magnitud de su sorpresa. La actriz destacó que su madre siempre había soñado con este momento.



Los internautas han comentado que la ternura del momento es palpable y que se puede sentir la emoción genuina de toda la familia. Sara, junto a su esposo, esperó cuidadosamente el instante perfecto para entregar la noticia, mostrando la importancia de estos momentos familiares y la forma en que se celebran eventos significativos en la vida de sus seres queridos.

¿Qué detalles compartió Sara Corrales sobre su embarazo en redes?

En la descripción del video, Sara mencionó que este anuncio fue planificado para que fuera especial. La actriz destacó que sus lágrimas, su risa y su emoción formarán parte de un recuerdo que llevarán en su vida para siempre.

La noticia que mi mamá @mercecastilloo soñó por años, la que imaginó, le pidió a Dios y esperó con todo su corazón… por fin llegó.

Sara Corrales compartió un emotivo momento sobre su embarazo / (Foto de Freepik)

La actriz también destacó que la alegría familiar no solo se centra en la noticia del bebé, sino en la emoción de ver cumplido un sueño largamente esperado por su madre. Destacó que ese instante es el comienzo de una de las ilusiones más grandes para su familia.

Entre los comentarios, varios internautas especulan sobre la posibilidad de que llegue una niña, tomando como referencia los deseos expresados por los padres y la abuela. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre si será niño o niña, sin embargo, la comunidad en redes continúa compartiendo mensajes de cariño para la pareja.