Farid Pineda, exnovio de Ornella Sierra, lanzó pulla a Blessd tras tiradera de Pirlo

En medio del revuelo que ha causado esta polémica, Farid Pineda se burló de Blessd luego de que Pirlo arremetiera en su contra.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Exnovio de Ornella Sierra se burló de la polémica de Blessd y Pirlo. Foto | Canal RCN - Dimitrios Kambouris.

La reciente polémica protagonizada por Pirlo y Blessd,continúa desatando reacciones entre los internautas, pues, como era de esperarse, varios han decido tomar esta situación con mucho humor.

¿Qué dijo el exnovio de Ornella Sierra tras la tiradera de Pirlo y Blessd?

Uno de las figuras del panorama digital que se sumó a la conversación en redes sociales, fue Farid Pineda, exnovio de Ornella Sierra, quien a través de su cuenta de Instagram no dudó en referirse al tema en un tono de broma.

"Amanecí como Blessd, bendecido y con ganas de repartir", escribió el empresario por medio de sus historias en donde posteó una supuesta fotografía que sería un montaje, en la que se observa al cantante junto a una mujer mientras ambos están acostados en la cama y con los ojos cerrados.

El curioso mensaje de Pineda, se debe a que con frecuencia hace ciertas dinámicas en su cuenta personal que consisten en ofrecerle dinero a las personas a cambio de seguir algunos perfiles en Instagram. En esta oportunidad, la actividad fue la misma, por lo que les pidió a los que participaran que le hicieran llegar su número de Nequi.

Blessd asiste a Premios Tu Música Urbano 2022 el 23 de junio de 2022 en San Juan, Puerto Rico.
Farid Pineda se pronunció tras polémica de Blessd y Pirlo. Foto | Jose R. Madera.

¿Qué pasó entre Pirlo y Blessd y por qué se encuentran en medio de la polémica?

El jocoso comentario de Farid en sus historias, responde a la tiradera que inició Pirlo, cuando a través de su canción 'El Ficticio' se fue en contra de Blessd, lanzando varias afirmaciones en las que reveló que al paisa se habría molestado debido a que él no firmó para que trabajaran juntos.

Así mismo, en sus versos, el caleño expuso detalles inéditos de su enemistad en donde lo acusa de serle desleal y de aprovecharse de él.

Blessd asiste a la 34° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina de Univision.
Pirlo lanzó fuertes acusaciones contra Blessd. Foto | Rodrigo Varela.

Sin embargo, lo que más ha estado en el centro de la conversación, fue las acusaciones que el hizo el cantante en las que acusó al reguetonero de tener encuentros con mujeres trans.

"Tú comes tr*vesti en m*teles. Usted mismo fue el que nos advirtió.... a este los manes le encantan, te acuerdo de Samantha...", es el fragmento de la composición en donde hace dichas afirmaciones.

Por ahora, la controversia entre ambos artistas, sigue siendo tema de conversación en redes, en donde, como era de esperarse, han tomado la situación con humor.

