Farid Pineda, exnovio de Ornella Sierra, lanzó pulla a Blessd tras tiradera de Pirlo

La reciente polémica protagonizada por Pirlo y Blessd,continúa desatando reacciones entre los internautas, pues, como era de esperarse, varios han decido tomar esta situación con mucho humor.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Esta fue la última publicación del hijo de Giovanny Ayala reportado como desaparecido

¿Qué dijo el exnovio de Ornella Sierra tras la tiradera de Pirlo y Blessd?

Uno de las figuras del panorama digital que se sumó a la conversación en redes sociales, fue Farid Pineda, exnovio de Ornella Sierra, quien a través de su cuenta de Instagram no dudó en referirse al tema en un tono de broma.

Artículos relacionados Miss Universo Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

"Amanecí como Blessd, bendecido y con ganas de repartir", escribió el empresario por medio de sus historias en donde posteó una supuesta fotografía que sería un montaje, en la que se observa al cantante junto a una mujer mientras ambos están acostados en la cama y con los ojos cerrados.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Giovanny Ayala rompió el silencio tras la desaparición de su hijo: exigió respeto

El curioso mensaje de Pineda, se debe a que con frecuencia hace ciertas dinámicas en su cuenta personal que consisten en ofrecerle dinero a las personas a cambio de seguir algunos perfiles en Instagram. En esta oportunidad, la actividad fue la misma, por lo que les pidió a los que participaran que le hicieran llegar su número de Nequi.

Farid Pineda se pronunció tras polémica de Blessd y Pirlo. Foto | Jose R. Madera.

¿Qué pasó entre Pirlo y Blessd y por qué se encuentran en medio de la polémica?

El jocoso comentario de Farid en sus historias, responde a la tiradera que inició Pirlo, cuando a través de su canción 'El Ficticio' se fue en contra de Blessd, lanzando varias afirmaciones en las que reveló que al paisa se habría molestado debido a que él no firmó para que trabajaran juntos.

Así mismo, en sus versos, el caleño expuso detalles inéditos de su enemistad en donde lo acusa de serle desleal y de aprovecharse de él.

Pirlo lanzó fuertes acusaciones contra Blessd. Foto | Rodrigo Varela.

Sin embargo, lo que más ha estado en el centro de la conversación, fue las acusaciones que el hizo el cantante en las que acusó al reguetonero de tener encuentros con mujeres trans.

"Tú comes tr*vesti en m*teles. Usted mismo fue el que nos advirtió.... a este los manes le encantan, te acuerdo de Samantha...", es el fragmento de la composición en donde hace dichas afirmaciones.

Por ahora, la controversia entre ambos artistas, sigue siendo tema de conversación en redes, en donde, como era de esperarse, han tomado la situación con humor.