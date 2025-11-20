Así lucía la nueva novia de Andy Rivera antes de ser influencer

Xime Mua volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir un video en sus historias de Instagram que mezcla nostalgia, humor y un vistazo poco conocido de su infancia. La influenciadora publicó una grabación junto a su abuelo en la que mostró cómo lucía cuando era niña y contó, con su sello de ironía, que en algún momento intentó abrirse camino en el mundo del modelaje, pero no tuvo los resultados que esperaba. Su espontaneidad, como siempre, despertó conversación en redes sociales y permitió conocer una faceta que pocas veces había revelado.

¿Qué confesó Xime Mua sobre su niñez y su fallido intento de ser modelo?

En el video, la creadora colombiana relató que durante su infancia soñó con convertirse en modelo y que incluso trató de abrirse paso en esa industria. Sin embargo, reconoció que los intentos no prosperaron y que, según ella, su apariencia no era suficiente para destacar en ese mundo tan exigente. Entre risas, explicó que ese “fracaso” la llevó a encontrar otro camino: hablar con humor, naturalidad y total honestidad frente a la cámara.

Ese tono espontáneo se ha convertido en su sello personal. Con su característico estilo sarcástico, Xime aseguró que terminó “hablando paja” en redes sociales y ganándose la vida con lo que ella misma describió como “bobadas”, una forma muy suya de resumir el contenido que la ha llevado a construir una comunidad sólida de seguidores. La creadora utilizó este recuerdo para mostrar una parte de sus inicios, dejando claro que detrás de su presencia digital hay un proceso de búsqueda, ensayo y error.

¿Cómo ha evolucionado la carrera de Xime Mua en redes sociales?

Castaño, su apellido real, ha logrado consolidar una identidad digital reconocida especialmente por sus reflexiones sobre rupturas amorosas, procesos de sanación emocional y crecimiento personal. Con casi un millón de seguidores en Instagram, su contenido se ha posicionado como una mezcla entre humor, vulnerabilidad y autenticidad, lo que le ha permitido mantenerse vigente en un entorno donde pocas figuras logran sostenerse con tanta fuerza.

Además de compartir episodios dolorosos de su vida, Xime Mua suele motivar a su audiencia a no rendirse y a reconstruirse desde la resiliencia, mensajes que han resonado profundamente con su comunidad. Esta combinación entre transparencia y comedia ha hecho que miles de personas la identifiquen como una voz cercana y real dentro del universo digital.

¿Qué hay detrás de los rumores sobre una relación entre Xime Mua y Rivera?

Los rumores sobre un posible romance entre Xime Mua y Rivera surgieron a raíz del video musical “Dame un beso”, en el que ella aparece como protagonista de una historia cargada de romanticismo. Su participación en el clip, sumada a algunos encuentros públicos, desató la curiosidad de los seguidores, quienes comenzaron a especular sobre una relación sentimental.

Aunque por un tiempo no hubo confirmación de ningún tipo, la química mostrada en las grabaciones alimentó aún más los comentarios. Muchos pensaron incluso que todo podía ser parte de una estrategia para promocionar la canción. Sin embargo, la interacción constante entre ambos dejó abierta la posibilidad de que hubiera más que un simple trabajo en conjunto.