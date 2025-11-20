Encuentran sin vida a reconocida actriz y modelo de 23 años: esto es lo que se sabe

El mundo del entretenimiento vuelve a estar de luto tras confirmarse la muerte de una reconocida actriz de apenas 23 años, quien fue encontrada sin vida hace pocos días en el apartamento de su expareja en Filipinas.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Esta fue la última publicación del hijo de Giovanny Ayala reportado como desaparecido

¿Quién es la reconocida actriz y modelo de 23 años que fue hallada sin vida en Filipinas?

Se trata de Gina Lima, una talentosa modelo y creadora de contenido que había construido una fuerte conexión con sus más de 100 mil seguidores en Instagram.

Su vida, sin embargo, se apagó en circunstancias aún confusas. El pasado 16 de noviembre, las autoridades de Filipinas encontraron su cuerpo dentro del apartamento de su expareja, Ivan Cezar Ronquillo, de 24 años, quien tres días después también fue hallado sin vida.

Artículos relacionados Miss Universo Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

¿Cuáles fueron las causas de muerte de la actriz y modelo Gina Lima?

Según las investigaciones preliminares, Gina fue encontrada con lesiones externas, y las causas exactas de su muerte permanecen desconocidas mientras se esperan los resultados de la autopsia.

Medios internacionales han informado que en la habitación donde fue hallada la joven se encontraron sustancias prohibidas y otros medicamentos, los cuales siguen siendo analizados por los peritos forenses.

Gina Lima murió en extrañas circunstancias. Hoy las autoridades esclarecen su casa. (Foto: Freepik)

Asimismo, el apartamento donde ocurrió el fallecimiento pertenecía a su expareja, quien, al parecer, cegó su vida días después.

Las autoridades señalaron que el joven había publicado en sus redes mensajes que daban a entender que su relación con Lima había terminado.

Artículos relacionados Paola Turbay Paola Turbay reveló cuál personaje rechazó interpretar en ‘Yo soy Betty, la fea’

¿Quién era Gina Lima?

Gina Lima era una talentosa modelo y creadora de contenido filipina, muy activa en redes sociales, donde compartía su vida, estilo y viajes.

Además de su labor como influencer, Gina se destacó por su pasión por el modelaje y la creación de contenido digital.

Nacida en Bayugan, Agusan del Sur, estudió en San Jose High School y STI College Sta. Mesa, mostrando siempre entusiasmo por su carrera y su estilo de vida.

Hoy, en redes sociales, sus allegados y seguidores la despiden con emotivos mensajes, recordando su talento y cercanía con quienes la admiraban.