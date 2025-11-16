Reconocida actriz colombiana confesó que su hija de 9 años tiene compleja enfermedad

La actriz Diana Neira, recordada por su participación en producciones televisivas nacionales y por su trayectoria en la actuación desde temprana edad, compartió recientemente una información relevante sobre su vida familiar.

Aunque se mantiene alejada de los proyectos de ficción desde hace varios años para priorizar su maternidad, continúa activa en redes sociales, donde suele mostrar aspectos puntuales de su cotidianidad en Estados Unidos, país en el que reside desde hace más de una década con su esposo, el actor mexicano Ricardo Abarca.

En esta oportunidad, la actriz publicó un mensaje en el que reveló que su hija mayor, Julieta, de nueve años, fue diagnosticada con diabetes tipo 1, una condición que implica controles constantes y modificaciones permanentes en su rutina diaria.

Julieta, de nueve años, fue diagnosticada con diabetes tipo 1. Imagen Freepik

La noticia generó numerosos comentarios de apoyo por parte de seguidores que recuerdan su trabajo en títulos como Amo de casa y Los graduados.

¿Qué enfermedad tiene la hija mayor de la actriz Diana Neira?

Neira explicó que, aunque ha procurado mantener la privacidad de sus hijas desde su nacimiento, consideró importante compartir el proceso que atraviesa su familia, especialmente por el impacto emocional y logístico que ha significado este reciente diagnóstico.

Según lo expresado en su publicación, el proceso inició desde hace aproximadamente cuatro meses, periodo que describió como uno de los más complejos para su familia.

Durante las primeras semanas, aseguró, debieron adaptarse a una nueva rutina que incluye mediciones diarias, seguimiento médico especializado y cambios en la alimentación y los hábitos generales.

¿Cómo está Julieta, hija de Diana Neira y Ricardo Abarca?

Neira mencionó que, tras conocer la condición de su hija, experimentaron momentos de incertidumbre mientras comprendían los alcances de la enfermedad y los cuidados que requiere.

Explicó que la diabetes tipo 1 implica un manejo constante y exigente, lo que ha llevado a la familia a reorganizar su dinámica para garantizar atención oportuna a la niña.

Además, señaló que este proceso ha demandado fortaleza emocional, especialmente para Julieta, quien ha debido acostumbrarse a procedimientos médicos frecuentes.

La actriz Diana Neira habló de la condición de su hija mayor. Imagen de Freepik

No obstante, la actriz destacó que su hija ha asumido el diagnóstico con una actitud de resiliencia que ha sorprendido incluso a su entorno cercano.

De acuerdo con la información compartida, tanto Neira como Ricardo Abarca han reajustado sus responsabilidades para acompañar a sus hijas en esta etapa.

Aunque Abarca continúa vinculado a proyectos actorales, la familia ha buscado mantener estabilidad y apoyo mutuo, priorizando el bienestar de la niña mientras continúan informándose sobre el manejo adecuado de la condición.

La actriz también se dirigió a otras madres y padres que enfrentan diagnósticos similares, enviando un mensaje de solidaridad a quienes atraviesan procesos médicos complejos con sus hijos.

Su intención, explicó, era brindar acompañamiento simbólico a quienes viven situaciones relacionadas con enfermedades crónicas infantiles.