Así celebraron Mateo Carvajal y Melina Ramírez el reciente logro de su hijo, hubo hasta lágrimas

La reciente participación de Salvador, hijo Melina Ramírez y Mateo Carvajal, en una carrera realizada en Montería se convirtió en un hecho relevante para su familia.

El niño, quien divide su tiempo entre ambos padres desde su separación en 2019, viajó con su papá para asumir su primera competencia.

A sus pocos años, Salvador ha mostrado afinidad por el ejercicio, especialmente por correr, actividad que ha fortalecido de manera constante.

Con apoyo de sus dos padres, ha participado en diferentes espacios deportivos y esta carrera representaba un nuevo reto en su proceso de formación.

¿Cuál fue el logro de Salvador, hijo de Melina Ramírez y Mateo Carvajal?

Previo a su viaje, el pequeño recibió una despedida especial por parte de sus compañeros de colegio, lo que aumentó su motivación. Posteriormente, logró obtener el segundo lugar en la categoría en la que participó, quedando solo detrás de un niño mayor que él, según relató Melina Ramírez en un emotivo video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

La presentadora informó que recibió varios mensajes de voz de su hijo antes de la carrera, en los que le contaba con entusiasmo la despedida que le ofrecieron sus amigos.

De acuerdo con su relato, esos audios la conmovieron de inmediato, pues evidenciaban la emoción del niño y su interés por representar a quienes lo habían apoyado.

¿Qué ha pasado con Salvador, el hijo de Mateo Carvajal y Melina Ramírez?

Melina señaló que ver competir a su hijo la emociona particularmente y que el resultado obtenido en Montería significó un motivo más de orgullo. Explicó que el avance deportivo de Salvador ha sido constante y que su disciplina es una característica que resalta cada vez más.

Mateo Carvajal, quien viajó con Salvador y registró el momento a través de un carrusel de fotografías, compartió también un mensaje dirigido al niño.

En la publicación escribió: “Estoy tan orgulloso de ti, que no sabes cuánto me inspiras”, expresando el impacto que tiene el esfuerzo de su hijo en su propia motivación.

A pesar de la separación de Mateo y Melina, ocurrida meses después del nacimiento de Salvador, ambos padres mantienen una dinámica basada en el respeto y la comunicación.