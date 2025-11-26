Él es Andrés Torres, el humorista que llegó a las mañanas de ¿Qué hay pa’ dañar?

Andrés Torres se ha consolidado dentro del stand-up comedy colombiano gracias a un estilo centrado en la vida diaria y las experiencias personales que comparte con el público. Su ingreso como locutor de ‘¿Qué Hay Pa' Dañar?’, marca una etapa distinta en su carrera, donde los internautas destacan su humor en vivo.

¿Quién es Andrés Torres?

El camino de Andrés Torres comenzó cuando inició como cuentero. Él ha contado que las historias que presentaba ya tenían estructura del stand-up comedy, aunque en ese entonces no los identificaba como parte de ese formato. Esa etapa le permitió practicar la narración directa frente a audiencias variadas.

Luego de ello, se enfocó en el stand-up. Tomó talleres especializados para construir rutinas con técnica y ritmo, y participó en clases con figuras del humor colombiano como Gonzalo Valderrama y Andrés López. A este proceso se sumó preparación teatral que amplió sus herramientas escénicas y su interacción en el escenario.



Sus temas centrales se relacionan con la cotidianidad. Habla de su infancia junto a su mamá y su abuela, situaciones del servicio al cliente, costumbres gastronómicas populares y experiencias de la vida urbana. Los fans señalan que su enfoque resulta cercano porque describe comportamientos sociales que se viven diariamente.

¿Qué plataformas utiliza Andrés Torres?

En YouTube y redes sociales, Torres publica rutinas completas y fragmentos de sus shows en vivo a través del canal “Andrés Torres Comediante”. Allí desarrolla formatos como “Conociendo Extraños”, en el que interactúa con asistentes del público y genera material a partir de sus respuestas, improvisación y observación del entorno.

Esta dinámica ha contribuido a construir una comunidad digital alrededor de su comedia. Los seguidores afirman que el contacto directo con las personas y la forma en que él incorpora comentarios o historias espontáneas facilita que nuevos espectadores se interesen en el stand-up.

Torres publica su contenido a través del canal de Youtube / (Foto del Canal RCN)

Torres también realiza presentaciones presenciales en escenarios de comedia en Bogotá, entre ellos Boom Stand Up Bar, donde ha presentado espectáculos como “No Me Dejan Mentir”. La constancia en espacios físicos mantiene el vínculo con el público y le permite probar nuevas rutinas y formatos en tiempo real.

¿Qué hace Andrés Torres en ‘Qué Hay Pa Dañar’?

‘¿Qué Hay Pa' Dañar?’ es un programa en vivo que aborda temas actuales, desde una conversación abierta y un enfoque humorístico colombiano. Junto a Valentina Taguado y Johana Velandia, construyen un formato lleno de debates espontáneos en base de situaciones cotidianas, noticias de interés y opiniones que surgen en el momento.

Andrés Torres llega a ‘Qué Hay Pa' Dañar?' / (Foto del Canal RCN)

El rol de Andrés Torres se integra a esa dinámica desde su experiencia en la comedia. Su capacidad para leer al público, convertir experiencias comunes en relatos y mantener el ritmo de la conversación se traslada a un escenario televisivo en el que la interacción es constante.

Los espectadores afirman que su participación puede aportar agilidad al diálogo y una perspectiva basada en experiencias reales, conectando con audiencias que buscan entretenimiento acompañado de discusión sobre temas del día a día.

¿Cómo ver ‘Qué Hay Pa Dañar’?

El programa se transmite de lunes a viernes desde las 6:00 a. m. y está disponible a través de la app del Canal RCN y su señal en vivo. La emisión incluye segmentos informativos, conversaciones guiadas por los presentadores y diálogos con invitados, lo que permite seguir la dinámica del programa tanto en formato tradicional como digital.

Para descargar la app, solo debes seguir los siguientes pasos:

Ingresar desde tu celular o Smart TV a la tienda de aplicaciones.

o a la tienda de aplicaciones. Busca la app del Canal RCN y dale en el botón de descargar.

y dale en el botón de descargar. Tras completar la descarga, podrás ingresar inmediatamente a la app y disfrutar de todo el contenido y señal en vivo gratis.

Te recomendamos registrarte en la aplicación para que tengas una experiencia totalmente personalizada y enterarte de los nuevos contenidos de manera anticipada.