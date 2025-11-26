Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Cortés reaparece y sorprende con nueva faceta musical: así suena su primer álbum

Aida Cortés tomó por sorpresa a sus seguidores tras mostrar “Sabor Latino", el proyecto en el que llevaba más de un año trabajando.

Aida Cortés sorprendió con nueva faceta
Aida Cortés divide opiniones con nueva faceta. (Fotos Canal RCN)

Aida Cortés goza de gran reconocimiento en el mundo digital y en los últimos días la influenciadora se ha apoderado de las tendencias tras mostrar su nueva faceta.

¿Cuál es la nueva faceta de Aida Cortés que sorprendió a sus seguidores?

La influenciadora y cantante acaba de lanzar “Sabor Latino”, su primer álbum musical, y ya está dando de qué hablar. Ya que según la artista no es solo un disco, es una declaración de identidad, libertad y poder femenino envuelta en ritmos tropicales.

Aida había anunciado tiempo atrás que dejaría a un lado el tema de creación de videos exclusivos, pese a ser una de las modelos que más ganaba dinero en su nicho de mercado, llegando a ganar más de $500 millones al mes.

La influenciadora aseguró que tras un año de trabajo, era momento de presentarles a sus seguidores su primer disco, el cual es una mezcla electrizante de merengue, salsa, cumbia y vallenato.

“Quiero que cada persona que lo escuche sienta una descarga de alegría, amor propio y energía femenina. Este álbum es para las mujeres que se levantan todos los días a perseguir sus sueños”.

Aida Cortés sorprende con su faceta artística
Aida Cortés mostró su nueva faceta artística. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Qué reacciones ha dejado la nueva faceta de artista de Aida Cortés?

El álbum reúne 10 canciones inéditas que celebran la esencia irreverente, soñadora y aguerrida de la mujer latinoamericana.

La artista asegura que en este nuevo disco celebra la esencia, la fuerza y la belleza de la mujer latina a través de ritmos tropicales irresistibles al más estilo de Karol G.

Con una mezcla de ritmos "Sabor Latino" invita a bailar, disfrutar y reconectar con las raíces musicales de nuestra tierra.

“Con Sabor Latino quiero transmitir esa energía femenina que contagia alegría. Es un homenaje a todas las mujeres latinoamericanas que luchan por sus sueños con amor, perseverancia y pasión”.

Detrás de “Sabor Latino” hay un proceso de año y medio donde Aida se involucró en absolutamente todo: letras, ritmos y la propuesta audiovisual que acompaña el lanzamiento.

Como era de esperarse esta nueva faceta de Aida Victoria Merlano ha provocado múltiples reacciones en redes sociales y plataformas digitales en donde las opiniones están divididas.

Ya que por un lado muchos han aplaudido a la creadora de contenido por su nueva faceta en la música y salirse de su zona de confort.

