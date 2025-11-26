Aida Cortés reaparece y sorprende con nueva faceta musical: así suena su primer álbum
Aida Cortés tomó por sorpresa a sus seguidores tras mostrar “Sabor Latino", el proyecto en el que llevaba más de un año trabajando.
Aida Cortés goza de gran reconocimiento en el mundo digital y en los últimos días la influenciadora se ha apoderado de las tendencias tras mostrar su nueva faceta.
¿Cuál es la nueva faceta de Aida Cortés que sorprendió a sus seguidores?
La influenciadora y cantante acaba de lanzar “Sabor Latino”, su primer álbum musical, y ya está dando de qué hablar. Ya que según la artista no es solo un disco, es una declaración de identidad, libertad y poder femenino envuelta en ritmos tropicales.
Aida había anunciado tiempo atrás que dejaría a un lado el tema de creación de videos exclusivos, pese a ser una de las modelos que más ganaba dinero en su nicho de mercado, llegando a ganar más de $500 millones al mes.
La influenciadora aseguró que tras un año de trabajo, era momento de presentarles a sus seguidores su primer disco, el cual es una mezcla electrizante de merengue, salsa, cumbia y vallenato.
“Quiero que cada persona que lo escuche sienta una descarga de alegría, amor propio y energía femenina. Este álbum es para las mujeres que se levantan todos los días a perseguir sus sueños”.
¿Qué reacciones ha dejado la nueva faceta de artista de Aida Cortés?
El álbum reúne 10 canciones inéditas que celebran la esencia irreverente, soñadora y aguerrida de la mujer latinoamericana.
La artista asegura que en este nuevo disco celebra la esencia, la fuerza y la belleza de la mujer latina a través de ritmos tropicales irresistibles al más estilo de Karol G.
Con una mezcla de ritmos "Sabor Latino" invita a bailar, disfrutar y reconectar con las raíces musicales de nuestra tierra.
“Con Sabor Latino quiero transmitir esa energía femenina que contagia alegría. Es un homenaje a todas las mujeres latinoamericanas que luchan por sus sueños con amor, perseverancia y pasión”.
Detrás de “Sabor Latino” hay un proceso de año y medio donde Aida se involucró en absolutamente todo: letras, ritmos y la propuesta audiovisual que acompaña el lanzamiento.
Como era de esperarse esta nueva faceta de Aida Victoria Merlano ha provocado múltiples reacciones en redes sociales y plataformas digitales en donde las opiniones están divididas.
Ya que por un lado muchos han aplaudido a la creadora de contenido por su nueva faceta en la música y salirse de su zona de confort.