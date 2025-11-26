Altafulla logró importante reconocimiento, el cual recibió junto a toda su familia

El cantante Altafulla recibió un importante reconocimiento por su labor artística a los largo de varios años.

¿Qué premio ganó Altafulla?

El artista obtuvo el galardón a "Orgullo barranquillero" en los Premios Luna, donde resaltan a los mejores talentos del caribe colombiano.

El ganador de La casa de los famosos Colombia compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, un carrusel con varias fotografías en las que se mostró disfrutando de este importante logro en su vida.

En las instantáneas se dejó ver luciendo muy elegante en traje de gala de color negro recibiendo dicho reconocimiento.

También se mostró junto a su familia en este evento, demostrando el gran apoyo que recibe de sus padres y seres queridos.

Luego de recibir el premio cantó en tarima y expresó lo mucho que ama a su ciudad natal Barranquilla, logrando la euforia de los asistentes.

"Mondaman en la casa", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el premio que obtuvo Altafulla?

Después de la revelación de Altafulla miles de internautas reaccionaron al respecto, donde en u mayoría lo llenaron de elogios y felicitaciones y aplausos por este importante logro en su carrera musical.

Otros destacaron la elegancia de los padres de Altafulla y lo felices y orgullosos que se ven del artista con lo que ha logrado en los últimos meses.

Por ahora, el cantante continúa disfrutando del éxito que está teniendo con su música luego de su salida de La casa de los famosos Colombia y se prepara para nuevas presentaciones, entre ellas el Megaland, que se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre y donde compartirá escenario con grandes artistas como Arcángel, Greeicy Rendón, Yeison Jiménez, entre otros.

El cantante sigue enfocado en seguir cumpliendo sus sueños musicales, tanto así que luego de su ruptura con Karina García, señaló que ha preferido estar soltero y sin aventuras, pues prefiere mantenerse al margen vínculos sentimentales por el momento y enfocar su energía en su música y en sus fanáticos.