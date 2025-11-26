Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mujer trans vinculada a Blessd recibe críticas por su cambio de voz: “Voy a sacar la libreta militar”

Samantha Correa, mujer trans vincula a Blessd, se defendió de las críticas en redes y aseguró que su confianza incomoda.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Samantha Correa recibe críticas.
Samantha Correa responde a las críticas por el cambio en su voz. (Foto de la mujer Freepik) (Foto de Blessd Dimitrios Kambouris/AFP)

La música urbana colombiana sigue marcada por la controversia. Hace unos días, la tiradera de Pirlo contra Blessd revolucionó las redes y dejó a los fanáticos del reguetón divididos.

Blessd fue vinculado con Samantha tras la tiradera de Pirlo.
Samantha Correa es vinculada a Blessd gracias al cantante caleño Pirlo. (Foto de la mujer Freepik) (Foto de Blessd Dimitrios Kambouris/AFP)

Artículos relacionados

Aunque el tema parecía centrarse en la rivalidad musical, una mención inesperada llevó la discusión hacia otro terreno: el nombre de Samantha Correa, mujer trans e influenciadora, apareció en la letra y desde entonces se convirtió en uno de los temas más tocados de este enfrentamiento.

Blessd reaccionó desmintiendo la acusación y defendiendo públicamente a la comunidad LGBTQ+.

Sin embargo, la atención ya estaba puesta sobre Samantha, quien decidió enfrentar la situación con indirectas.

Artículos relacionados

¿Qué compartió Samantha Correa en sus redes sociales?

En una publicación reciente, Samantha compartió un video donde reveló el cambio de su voz desde que inició su transición.

Reconoció que ha recibido críticas por sus rasgos físicos y por la voz gruesa que tenía en su pasado, pero dejó claro que la apariencia no define el respeto que merece una persona.

"Como si verse trans significara no merecer respeto", expresó Samantha Correa en su publicación.

¿Cómo respondió Samantha Correa a los comentarios negativos?

La influenciadora explicó que revisó los perfiles de quienes la criticaban y concluyó que la molestia no estaba en su figura, sino en la seguridad y el amor propio que transmite.

Señaló que muchos de los comentarios provenían de mujeres, reflejando rabia y envidia porque no soportan que una persona que nació hombre pueda verse mejor que ellas.

Samantha reafirmó que su intención no es generar rechazo, sino inspirar a otros a aceptarse tal como son.

Además, invitó a sus detractores a trabajar en las inseguridades personales en lugar de criticar a los demás.

Artículos relacionados

El enfrentamiento entre Pirlo y Blessd no se quedó en simples indirectas. La tiradera del caleño abrió un espacio donde se ventilaron viejas tensiones, desde reclamos por colaboraciones musicales hasta acusaciones sobre la falta de reconocimiento en proyectos compartidos.

La polémica entre Pirlo y Blessd refleja cómo las tiraderas han dejado de ser únicamente un recurso artístico para convertirse en un espacio donde se exponen disputas personales y profesionales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Violeta Bergonzi junto a su esposo en la final de MasterChef Celebrity 2025. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi presumió el romántico gesto de su esposo tras su victoria en MasterChef Celebrity

Violeta Bergonzi, MasterChef Celebrity 2025, compartió detalles del gesto de Hernando Luque en sus redes sociales.

Tatan Mejía responde a críticas sobre su hija Tatán Mejía

El ingenioso truco de Tatán Mejía para comunicar en cuánto está su “batería social”

Tatán Mejía sorprendió en redes al revelar el curioso sistema que usa para mostrar su “batería social” en eventos y evitar tensiones con Maleja Restrepo.

Yeferson Cossio

Yeferson Cossio entregó regalos de navidad y recorrió los murales de Pereira

La llegada de Yeferson Cossio a La Ferro despertó emoción en Pereira: su recorrido, su conexión con el barrio y el impulso que dio al proyecto cultural.

Lo más superlike

Salió a la luz última publicación de Mayerly Díaz Talento nacional

Salió a la luz el último mensaje de la cantante de música popular, Mayerly Díaz, antes de su muerte

La cantante de 32 años, Mayerly Díaz, dejó una última publicación en donde se mostraba feliz haciendo lo que más disfrutaba.

Los actores de La Sustituta compartieron sus retos emocionales Producciones RCN

Los actores de La Sustituta hablan de las escenas que más los desafiaron: retos, emociones y tensión

Greeicy dedicó reflexión Greeicy

Greeicy Rendón abrió su corazón tras sincera reflexión luego de difícil momento

Luisa Fernanda W y su estilo Luisa Fernanda W

¿Cómo encontrar mi estilo?, Luisa Fernanda W reveló lo que hizo ella y ofreció consejo

El mensaje de Eugenio Derbez para Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel Eugenio Derbez

Eugenio Derbez rompe el silencio tras la muerte de Gabriela Michel y envía un mensaje a Aislinn