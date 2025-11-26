Mujer trans vinculada a Blessd recibe críticas por su cambio de voz: “Voy a sacar la libreta militar”

La música urbana colombiana sigue marcada por la controversia. Hace unos días, la tiradera de Pirlo contra Blessd revolucionó las redes y dejó a los fanáticos del reguetón divididos.

Samantha Correa es vinculada a Blessd gracias al cantante caleño Pirlo. (Foto de la mujer Freepik) (Foto de Blessd Dimitrios Kambouris/AFP)

Aunque el tema parecía centrarse en la rivalidad musical, una mención inesperada llevó la discusión hacia otro terreno: el nombre de Samantha Correa, mujer trans e influenciadora, apareció en la letra y desde entonces se convirtió en uno de los temas más tocados de este enfrentamiento.

Blessd reaccionó desmintiendo la acusación y defendiendo públicamente a la comunidad LGBTQ+.

Sin embargo, la atención ya estaba puesta sobre Samantha, quien decidió enfrentar la situación con indirectas.

¿Qué compartió Samantha Correa en sus redes sociales?

En una publicación reciente, Samantha compartió un video donde reveló el cambio de su voz desde que inició su transición.

Reconoció que ha recibido críticas por sus rasgos físicos y por la voz gruesa que tenía en su pasado, pero dejó claro que la apariencia no define el respeto que merece una persona.

"Como si verse trans significara no merecer respeto", expresó Samantha Correa en su publicación.

¿Cómo respondió Samantha Correa a los comentarios negativos?

La influenciadora explicó que revisó los perfiles de quienes la criticaban y concluyó que la molestia no estaba en su figura, sino en la seguridad y el amor propio que transmite.

Señaló que muchos de los comentarios provenían de mujeres, reflejando rabia y envidia porque no soportan que una persona que nació hombre pueda verse mejor que ellas.

Samantha reafirmó que su intención no es generar rechazo, sino inspirar a otros a aceptarse tal como son.

Además, invitó a sus detractores a trabajar en las inseguridades personales en lugar de criticar a los demás.

El enfrentamiento entre Pirlo y Blessd no se quedó en simples indirectas. La tiradera del caleño abrió un espacio donde se ventilaron viejas tensiones, desde reclamos por colaboraciones musicales hasta acusaciones sobre la falta de reconocimiento en proyectos compartidos.

La polémica entre Pirlo y Blessd refleja cómo las tiraderas han dejado de ser únicamente un recurso artístico para convertirse en un espacio donde se exponen disputas personales y profesionales.