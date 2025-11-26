Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Gerard Piqué debutó como profesor en la Universidad de Harvard, así lo presumió

El exfutbolista Gerard Piqué sorprendió con esta nueva faceta y se mostró emocionado de poder llegar a estos espacios.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Gerard Piqué llega a la ceremonia de los Globe Soccer Awards en Dubái.
Gerard Piqué debutó como profesor de la Universidad de Harvard. Foto | FADEL SENNA.

Nuevamente, el exfutbolista Gerard Piquéacaparó la atención en redes sociales y en esta oportunidad no precisamente por motivo de su vida amorosa, pues lo hizo tras debutar como profesor invitado de la Harvard Business School, ubicada en Boston.

¿Por qué Gerard Piqué debutó como profesor en Harvard?

Según se conoció a través de medios internacionales, la invitación para dar una clase en esta prestigiosa universidad responde al interés para que comparta sus conocimientos a los alumnos del MBA dentro de la materia Business of Entertainment, Media and Sports, la cual es dirigida por la docente Anita Elberse y el investigador David Moreno.

Durante su primera clase, Piqué y Moreno presentaron a los estudiantes un caso de estudio puntual que busca analizar la expansión de Kings League, especialmente por su rápido crecimiento a nivel internacional y la manera innovadora de posicionarse como un formato de entretenimiento deportivo.

¿Qué dijo Piqué tras ser invitado para dar una clase en Harvard?

Por su parte, el también empresario español se mostró emocionado y complacido de poder hacer parte de este tipo de espacios, más aún, siendo esta universidad una de los más prestigiosos del mundo.

Gerard Piqué llega a declarar en un juzgado de Majadahonda.
La razón por la que Piqué dictó clases en Harvard. Foto | OSCAR DEL POZO.

“Es un honor que la Kings League sea analizada por una institución tan respetada como es Harvard Business School. El estudio valida el impacto de nuestro trabajo”, comentó la expareja de la cantante Shakira.

Así mismo, el exjugador del Barcelona compartió un post en su cuenta de Instagram, en donde celebró este importante momento con las siguientes palabras: “¡Fue un honor dirigirme a los estudiantes en Harvard Business School sobre la publicación de un nuevo caso de estudio en Kings League!“.

Allí, el deportista presumió unas imágenes en las que quedó registrado su paso por el aula de clase mientras se le observa disfrutando de esta experiencia.

Gerard Piqué saluda antes del partido de la liga española entre el FC Barcelona y la UD Almería en el estadio Camp Nou de Barcelona.
Así presumió Gerard Piqué su debut como docente de la Universidad de Harvard. Foto | Josep LAGO.

¿Qué es Kings League?

La Kings League es una competencia de fútbol 7 que pertenece a Kosmos, la empresa de entretenimiento y deportes fundada por Piqué. Allí, se mezcla deporte, entretenimiento, formatos digitales y contenido en vivo.

Cabe señalar que no funciona como una liga tradicional, ya que está pensada para ser un show, con normas dinámicas y reglas diferentes que buscan enganchar a las audiencias jóvenes.

