Famosa influencer sufrió ataque y preocupó a sus fanáticos; así quedó su carro

La influenciadora 'La Barbie colombiana' desató una ola de preocupación entre sus fanáticos luego de revelar el ataque que sufrió.

¿Qué le pasó a La Barbie colombiana que preocupó a sus fanáticos?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, compartió un video en el que dio a conocer que estuvo en riesgo.

En la grabación enseñó su vehículo con uno de sus vidrios rotos a causa de un impacto en su contra.

"El día de ayer sufrí un atent**o mientras iba para mi casa, no fue un intento de rob* porque no se llevaron nada. Sobra decir que no tengo enemigos", reveló.

Asimismo, enseñó más de cómo quedó su vehículo señalando que confiaba en Dios y en las entidades correspondientes que puedan esclarecer la situación.

"Todo lo pongo en manos de Dios y las autoridades", escribió.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la situación que vivió La Barbie colombiana?

Tras la revelación de la creadora de contenido, cientos de fanáticos reaccionaron al respecto destacando su preocupación por la situación y le pidieron que se cuidara bastante, aconsejándola no salir sola, de noche y velar más por sus seguridad, pues su vida podrías estar en riesgo.

Por el momento, La Barbie colombiana no se ha pronunciado más al respecto, dejando en incertidumbre a sus fanáticos sobre los detalles de la angustiante situación que vivió y cómo logró salir victoriosa de ella.

Sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con ella y muchos han expresado cuánto están orando para que ella pueda estar bien y no le pase nada, en especial en esta fechas decembrinas.

¿Quién es La Barbie colombiana?

La influenciadora paisa se ha destacado en redes sociales por su belleza y sus intervenciones en las que para muchos le han hecho asemejarse a la famosa muñeca La Barbie, razón por la que le han puesto dicho apodo tildándola como "La Barbie colombiana".

La creadora de contenido tiene una hija y suele compartir contenido sobre tips de belleza, estilo de vida y mensajes inspiradores.