Ibrahim Salem revela detalles sobre la advertencia que cambió su vida para siempre

Ibrahim Salem compartió un episodio que modificó la forma en la que entiende su oficio. El comediante explicó cómo el humor que utilizó para referirse a un hecho que sacudió al país en el 2019. Aunque por años ha trabajado con humor negro, esta situación lo llevó a reflexionar sobre los límites y el impacto de sus palabras.

¿Qué comentario hizo Ibrahim Salem?

Salem recordó que los comentarios surgieron como parte de su rutina humorística. Todo empezó cuando el humorista se refirió al accidente ocurrido en la escuela de policía General Santander. Algunos de los fragmentos incluían referencias a los “policías acostados” y el comentario de que “el chiste se iba a ir en bombas”.

Salem recordó comentarios que surgieron en su rutina humorística / (Foto del Canal RCN)

Estas frases generaron rechazo en redes y en la opinión pública. Según mencionó el comediante, inicialmente no comprendía la magnitud de la controversia, por lo que no consideraba necesario ofrecer disculpas. Sin embargo, las reacciones en redes mostraron que el asunto había escalado más allá del humor.

¿Qué reacciones generó el comentario de Ibrahim Salem?

Las consecuencias no se limitaron a mensajes o críticas. El comediante relató que personas desconocidas contactaron a su madre a través de números ocultos. Durante esas llamadas, le dijeron que algo grave podría ocurrirle a su hijo. Este punto, destacó, fue un antes y un después en su historia de vida.

La escena que más lo impactó fue una llamada de su propia madre. Según narró, ella, entre lágrimas, le pidió que no regresara a casa. La frase que escuchó fue clara:

“Váyase, no vuelva por acá, aquí lo van a buscar, lo van a perseguir”.

Este mensaje, viniendo de alguien que siempre le pedía volver temprano, lo llevó a detenerse y reconsiderar su postura sobre los límites del humor.

Ibrahim Salem recuerda el comentario que cambió su forma de ver la vida / (Foto del Canal RCN)

Salem mencionó que el momento en el que vio a su madre llorar fue el punto que lo llevó a reflexionar. Indicó que la amenaza más dura no fue la que recibió él, sino la que afectó a una persona ajena a su profesión. En ese periodo, el artista residía en México y afirmó que la distancia lo había llevado a perder perspectiva sobre lo que comunicaba.

¿Ibrahim Salem estará en La casa de los famosos?

Hoy, el comediante explica que prioriza la tranquilidad y la seguridad de su familia. Indicó que su objetivo es provocar risas sin poner en riesgo a quienes lo rodean. Además, Ibrahim Salem conforma el séptimo grupo de aspirantes de La casa de los famosos, donde su participación vuelve a despertar interés entre sus fans.



El comediante afirma que su principal aporte en el reality sería alivianar las tensiones con humor, creando espacios de convivencia en los que las diferencias se puedan abordar desde la conversación y la risa. Destaca que, aunque le gustan las victorias, también disfruta de las perdidas, pues de ellas también se aprende.

Si ya tienes tu aspirante favorito de la séptima lista, puedes participar en la votación a través de lacasadelosfamososcolombia.com. La plataforma permite emitir un voto cada cuatro horas y estará disponible hasta el domingo 7 de diciembre a las 4:00 p. m., fecha en la que se conocerá el nuevo participante del reality.