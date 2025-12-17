Hija mayor de Andrea Valdiri impacta con su talento para tocar el violín y fusionar ritmos

Isabella Valdiri, hija mayor de la creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri, sorprendió en las redes sociales gracias a su talento musical.

Isabella Valdiri debutó como modelo para una campaña navideña. (Foto Andrea Valdiri Canal RCN) (Foto de la violinista Freepik)

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe reveló con quién pasará la navidad tras repentina separación con Paola Jara

La joven mostró su talento en un clip que rápidamente se volvió viral.

¿Cuál es el talento musical de Isabella Valdiri, hija mayor de Andrea Valdiri?

En el video, Isabella sorprendió con su habilidad para interpretar el violín, fusionando ritmos de pop y reguetón con una destreza que llamó la atención de cientos de internautas.

La naturalidad con la que se desenvuelve frente al instrumento refleja disciplina y pasión, cualidades que la posicionan como una artista en formación.

Isabella muestra la seguridad con la que ejecuta cada nota y la frescura de su propuesta al mezclar lo clásico con lo urbano.

¿Isabella Valdiri, hija mayor de Andrea Valdiri, es modelo?

Pero la música no fue con lo único que sorprendió Isabella. También debutó como modelo en una campaña navideña.

En las imágenes compartidas, se le aprecia luciendo un traje exótico de dos piezas confeccionado en tela de peluche.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Muere famoso tiktoker en extrañas circunstancias; así lo confirmaron sus hermanos

Su actitud frente a la cámara y la versatilidad de las poses dejaron claro que también tiene un talento innato para el modelaje.

Andrea Valdiri se mostró feliz por los logros de su hija mayor y celebró cada paso que da en su vida profesional.

Isabella, por su parte, agradeció a su madre por el atuendo elegido y destacó la complicidad con su hermana menor, Adhara, quien se convirtió en su asistente durante la sesión fotográfica.

Con el respaldo de su familia y la creatividad que la caracteriza, Isabella se perfila como una figura que podría brillar en distintos escenarios artísticos.

Mientras Isabella comienza a abrirse camino con su talento musical y su debut como modelo, Andrea sigue consolidándose como una de las creadoras de contenido más influyentes del país.

Su participación en eventos de gran alcance, como Stream Fighters 4 organizado por Westcol le dio más visibilidad en el mundo del espectáculo.

El evento realizado en el Coliseo MedPlus de Bogotá, reunió a miles de espectadores tanto en el recinto como en transmisiones digitales.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón lanza fuerte crítica a Luisa Fernanda W por publicidad y genera polémica en redes

El enfrentamiento más esperado de la jornada fue la de Andrea Valdiri contra Yina Calderón.

Sin embargo, el encuentro terminó porque Yina Calderón se retiró a los 20 segundos del ring.