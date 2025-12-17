Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Dani Duke y La Liendra revelaron la tradición navideña que se ha convertido en símbolo de su relación

Dani Duke y La Liendra sorprendieron con una curiosa tradición navideña que refleja unión y la influencia de las tendencias.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Dani Duke y La Liendra revelan su tradición navideña.
Dani Duke y La Liendra revelan su tradición navideña de ponerse pijamas iguales. (Foto Canal RCN)

Dani Duke y La Liendra, revelaron en sus redes sociales una tradición navideña que ya se ha convertido en parte de su identidad como pareja.

La Liendra y Dani Duke se unen a la tendencia.
La Liendra y Dani Duke se unen a la tendencia de hacer 'match' con las pijamas. (Foto Canal RCN)

¿De qué se trata la tradición navideña de Dani Duke y La Liendra?

La influenciadora publicó una sesión fotográfica en la que ambos aparecen haciendo ‘match’ con pijamas navideñas.

En las imágenes se puede ver a la pareja desayunando y compartiendo con su mascota en un espacio abierto.

Además, en una imagen de su feed, se pueden ver los múltiples regalos que ya tienen listos para la celebración de Navidad.

“Navidad no es navidad sin nuestra matching pijamas”, escribió Dani Duke en su publicación.

Cada diciembre, Dani Duke y La Liendra mantienen la tradición de vestir pijamas navideñas iguales como símbolo de unión y alegría.

A finales de noviembre, ambos celebraron el cumpleaños de Dani Duke en una isla paradisíaca, mostrando la felicidad que los acompaña en esta etapa de su relación.

¿Por qué Dani Duke y La Liendra usan pijamas iguales como tradición navideña?

En los últimos años, las pijamas navideñas han dejado de ser una prenda exclusiva para dormir y se han convertido en un símbolo de unión familiar.

Cada diciembre, miles de hogares alrededor del mundo adoptan la costumbre de vestir conjuntos coordinados con estampados festivos, desde renos, copos de nieve y hasta árboles con luces de colores.

Lo que comenzó como una práctica en países anglosajones se ha expandido gracias a las redes sociales.

La publicación navideña de Dani Duke y La Liendra no solo muestra un ritual de pareja, sino que también conecta con una tendencia global que combina moda y tradición.

En medio de la alegría que transmiten sus publicaciones, La Liendra también compartió un sentimiento de tristeza sobre estas fechas.

Hace unos días confesó que las navidades ya no se sienten igual desde la partida de su abuela, una figura muy importante en su vida.

Además de hablar sobre la ausencia de su abuela en estas fechas, La Liendra confesó recientemente que se siente más querido por la gente desde que decidió hacer un cambio en el tipo de contenido que comparte en redes sociales.

El creador explicó que ha buscado mostrar una faceta enfocada en transmitir mensajes positivos y educativos a través de documentales con temas más serios.

La Liendra hizo parte de La casa de los famosos Colombia.
La Liendra hizo parte de La casa de los famosos Colombia 2025. (Foto Canal RCN)
