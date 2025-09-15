Valeria Aguilar se despide de MasterChef Celebrity y se convierte en la décima eliminada

La cocina de MasterChef Celebrity, vivió una de las noches más motivas de la temporada, pues Valeria Aguilar se despidió de la competencia al ser eliminada.

Valeria presentó durante la prueba un volován de pollo con el apoyo de Valentina Taguado durante los primeros 30 minutos del reto, beneficio que había obtenido inicialmente gracias a los sobres dorados.

¿Cómo fue la preparación que marcó la despedida de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity?

Con el objetivo de sorprender, la participante apostó por una propuesta que mezclaba técnica y sabor, sin embargo, al momento de la evaluación, los detalles jugaron en su contra y los jurados resaltaron que la salsa estaba débil y el volován reseco, una combinación que opacó la intención de su receta.

Valeria se inspiró en su papá en el reto 44 de MasterChef. (Foto del Canal RCN)

La situación se tornó más difícil cuando recordaron que en un reto anterior ya se le había sugerido reforzar la salsa en este mismo plato, una recomendación de la chef mexicana Belén Alonso que esta vez volvió a pasar desapercibida.

¿Qué dijeron los jurados y Ramiro Meneses sobre el plato de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity?

La presencia de Ramiro Meneses, ganador de la temporada 2022 de MasterChef Celebrity, elevó la exigencia del reto de eliminación por su criterio cargado de experiencia y pesó tanto como el de los jueces oficiales.

Al probar el plato de Valeria, no dudó en señalar que le faltaba fuerza y carácter, comentarios que se sumaron a las observaciones de Belén Alonso y el resto del jurado.

El momento fue especialmente difícil para Valeria, quien a pesar del optimismo se había mostrado nerviosa desde el inicio de la prueba, pues quería mejorar su desempeño en comparación con el reto anterior, sin embargo, la inseguridad y algunos descuidos en la ejecución le impidieron alcanzar la expectativa que se había trazado.

¿Por qué la eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity causó tanto impacto?

La salida de Valeria Aguilar no pasó inadvertida en la cocina, pues su carisma, espontaneidad y frescura en cada reto habían hecho que conectara con sus compañeros y con el público.

Valentina Taguado no quería que eliminaran a Valeria Aguilar | Foto del Canal RCN.

A lo largo de la temporada logró entregar platos creativos y mostró muchos avances en su desempeño hasta convertirse en la décima eliminada del programa.

Con su partida, se activaron las emociones y la nostalgia entre sus compañeros, y dejó claro que la competencia se pone más intensa, y el camino hacia la recta final se vuelve a aún más exigente para quienes siguen cocinando.