Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valeria Aguilar se despide de MasterChef Celebrity y se convierte en la décima eliminada

La exigencia subió con la presencia de Ramiro Meneses, y Valeria Aguilar no logró superar la prueba de eliminación en MasterChef Celebrity.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Valeria no convenció al jurado y su paso por la cocina más famosa de Colombia llegó a su fin.
Valeria Aguilar se convirtió en la décima eliminada de MasterChef Celebrity tras un reto en el que la salsa le jugó en contra. Foto Freepik

La cocina de MasterChef Celebrity, vivió una de las noches más motivas de la temporada, pues Valeria Aguilar se despidió de la competencia al ser eliminada.

Valeria presentó durante la prueba un volován de pollo con el apoyo de Valentina Taguado durante los primeros 30 minutos del reto, beneficio que había obtenido inicialmente gracias a los sobres dorados.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la preparación que marcó la despedida de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity?

Con el objetivo de sorprender, la participante apostó por una propuesta que mezclaba técnica y sabor, sin embargo, al momento de la evaluación, los detalles jugaron en su contra y los jurados resaltaron que la salsa estaba débil y el volován reseco, una combinación que opacó la intención de su receta.

Valeria Aguilar en el capítulo 44 de MasterChef Celebrity
Valeria se inspiró en su papá en el reto 44 de MasterChef. (Foto del Canal RCN)

La situación se tornó más difícil cuando recordaron que en un reto anterior ya se le había sugerido reforzar la salsa en este mismo plato, una recomendación de la chef mexicana Belén Alonso que esta vez volvió a pasar desapercibida.

Artículos relacionados

¿Qué dijeron los jurados y Ramiro Meneses sobre el plato de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity?

La presencia de Ramiro Meneses, ganador de la temporada 2022 de MasterChef Celebrity, elevó la exigencia del reto de eliminación por su criterio cargado de experiencia y pesó tanto como el de los jueces oficiales.

Al probar el plato de Valeria, no dudó en señalar que le faltaba fuerza y carácter, comentarios que se sumaron a las observaciones de Belén Alonso y el resto del jurado.

El momento fue especialmente difícil para Valeria, quien a pesar del optimismo se había mostrado nerviosa desde el inicio de la prueba, pues quería mejorar su desempeño en comparación con el reto anterior, sin embargo, la inseguridad y algunos descuidos en la ejecución le impidieron alcanzar la expectativa que se había trazado.

Artículos relacionados

¿Por qué la eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity causó tanto impacto?

La salida de Valeria Aguilar no pasó inadvertida en la cocina, pues su carisma, espontaneidad y frescura en cada reto habían hecho que conectara con sus compañeros y con el público.

Valentina Taguado, Valeria Aguilar
Valentina Taguado no quería que eliminaran a Valeria Aguilar | Foto del Canal RCN.

A lo largo de la temporada logró entregar platos creativos y mostró muchos avances en su desempeño hasta convertirse en la décima eliminada del programa.

Con su partida, se activaron las emociones y la nostalgia entre sus compañeros, y dejó claro que la competencia se pone más intensa, y el camino hacia la recta final se vuelve a aún más exigente para quienes siguen cocinando.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

La décima eliminación de MasterChef Celebrity estuvo marcada por la nostalgia: Valeria Aguilar se despidió con cariño y gratitud. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina y Raúl rompieron en llanto tras la salida de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity

La eliminación de Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity desató lágrimas y emotivos mensajes de sus compañeros Valentina Taguado y Raúl Ocampo.

Ramiro Meneses regresó a MasterChef Celebrity y los participantes vivieron un reto de eliminación. Producciones RCN

Ramiro Meneses volvió a la cocina de MasterChef Celebrity en noche de eliminación: "Les falta fuerza"

Cinco celebridades están en riesgo y Ramiro Meneses regresó a MasterChef Celebrity para guiar un reto cargado de tensiones.

Premios Emmy 2025: ¿qué producciones y actores triunfaron en la gran gala? Premios Emmy

Premios Emmy 2025: ¿qué producciones y actores triunfaron en la gran gala?

La ceremonia de los Premios Emmy 2025 premió a los máximos exponentes de la televisión y sorprendió con ganadores inesperados.

Lo más superlike

Florinda Meza se defiende de las críticas en su contra Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza rompe el silencio tras comparaciones "los hombres también tienen responsabilidad"

Florinda Meza respondió a las comparaciones con Ángela Aguilar y dejó un mensaje sobre respeto, feminismo y la vida privada.

Miss Jalisco habla sobre la polémica de Miss Universe, Fátima Bosch Talento internacional

“Nunca hubo complot”: Miss Jalisco desmiente rumores en contra de Miss Universe México, Fátima Bosch

Daddy Yankee retó a Don Omar a pelea de boxeo Daddy Yankee

Daddy Yankee arremetió contra Don Omar y lo retó a un enfrentamiento de boxeo

Dayro Moreno compartió video de su papá y su reacción Selección Colombia

Papá de Dayro Moreno reaccionó al audio viral: "Dayro Moreno traicionero"

Georgina y Taylor Swift se comprometieron recientemente, mientras que JLo se divorció hace algunos meses de Ben Affleck. Curiosidades

De Jennifer López a Taylor Swift, los anillos de compromiso más caros de la historia