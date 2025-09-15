Sale a la luz un video de Jhon Jáder Durán y preocupa por su estado de salud ¿Qué sucedió?

John Jáder Durán, volvió a estar en la conversación futbolera, pero no precisamente por sus goles, sino por su estado de salud.

Artículos relacionados Epa Colombia Prometida de Epa Colombia compartió desgarrador mensaje sobre la influenciadora

¿Qué reveló el último video de John Jáder Durán, delantero colombiano?

En las últimas horas comenzó a circular un video en redes sociales que generó inquietud entre los hinchas, pues el futbolista colombiano fue captado desplazándose con la ayuda de muletas en el aeropuerto.

Aunque la grabación fue corta, fue suficiente para activar las alarmas entre los seguidores, pues estado de salud físico sigue siendo un tema de debate tanto en Turquía, donde juega para el Fenerbahçe como en Colombia.

La imagen correspondía a su regreso desde Barcelona, la ciudad en la que viajó para recibir atención médica especializada en su tobillo, y tras el procedimiento realizado, el jugador retomó su camino hacia Estambul, y aunque todavía no está listo para volver a la competencia oficial, se conoce que el uso de muletas era temporal, y que ya habría logrado caminar por sus propios medios.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló detalles de su ruptura con Andy Rivera: "Termino y digo yo soy una loca"

¿Qué tan grave es la lesión de John Jáder Durán que lo mantiene alejado de las canchas?

La situación de John Jáder Durán inició desde que arrastraba molestias desde hace meses, limitando su rendimiento en los entrenamientos y partidos, ese tipo de dolores inicialmente descritos como molestas en el tobillo y la tibia han evolucionado hasta convertirse en un problema mucho más crónico, que ahora requiere un seguimiento riguroso.

El futuro de John Jáder Durán en la Selección Colombia es incierto: su recuperación sigue generando dudas. (Foto AFP Darren Staples)

Algunos medios han señalado que incluso se contempló la opción de una cirugía, y aunque por el momento acepto por un tratamiento menos invasivo, incluye infiltraciones, y reposo.

Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre la duración de su ausencia, y aunque el principio se habló de dos a tres semanas, no se descarta que el tiempo de recuperación puede extenderse si la evolución no es la esperada.

Artículos relacionados Talento nacional Daniela Tapia rompe el silencio sobre su estado de salud: "ha sido fuerte"

¿Qué significa esto para John Jáder Durán en la Selección Colombia y su futuro inmediato?

Ese panorama ha reactivado las críticas hacia la gestión de su anterior etapa bajo la dirección técnica de José Mourinho y se afirma que en ese periodo del jugador había sido forzado a participar en partidos, aunque no se encontrara al 100% físicamente lo que desencadenó la complicación actual.

John Jáder Durán preocupa a la afición: fue visto con muletas en el aeropuerto. (Foto Raul Arboleda / AFP)

El estado de salud del delantero, también tu eco en entorno de la Selección Colombia, por su ausencia en la más reciente, fecha de eliminatorias rumbo al mundial 2026, generó rumores de todo tipo, incluso sobre una supuesta discusión con el entrenador Néstor Lorenzo.

Lo cierto es que el motivo principal fue su condición física y el propio cuerpo técnico reconoció que el jugador atraviesa por un proceso doloroso y quien está en condiciones de competir.

Por ahora, la expectativa está apuesta en los partidos amistosos programados para finales de 2025, y si la recuperación avanza favorablemente con John Jáder Durán, podría volver a ser convocado y retomar el lugar que comenzó a forjar desde muy joven en la selección tricolor.

De momento, el delantero deberá concentrarse en seguir al pie de la letra de las indicaciones médicas y recuperar su mejor versión, pues el talento y la juventud están de su lado, pero la paciencia del cuidado es determinante para que pueda brillar tanto en Europa como con la camiseta de Colombia.