Britney Spears preocupa a sus fans tras sufrir una aparatosa caída: “Fue horrible”

Britney Spears alarmó a sus seguidores al revelar que sufrió una caída por las escaleras que le provocó fuertes lesiones.

Britney Spears preocupa a sus fans tras caerse
Britney Spears sufre aparatosa caída / (Foto de AFP)

Britney Spears volvió a generar conversación en redes sociales, esta vez por un video que encendió las alarmas entre sus seguidores. La cantante compartió imágenes en las que se le ve con vendajes en manos y piernas, revelando que había sufrido una fuerte caída.

¿Qué le ocurrió a Britney Spears durante el accidente?

La “princesa del pop” explicó a través de una publicación que el incidente ocurrió en la casa de una amiga.

“Me caí por las escaleras… fue horrible”, escribió la artista, quien además señaló que siente molestias en la rodilla y no está segura de si hay una lesión mayor.

“Se sale de vez en cuando, no estoy segura si está rota”, afirmó.

En el video, Spears aparece bailando con un vestido rosa y tacones, como suele hacerlo en sus publicaciones. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las vendas que cubrían sus extremidades.

A través de redes, los internautas expresaron su preocupación, destacando que la cantante ha tenido varios episodios similares desde que reapareció en redes sociales y retomó sus actividades como artista.

¿Cómo ha sido la recuperación de Britney Spears?

Tras la caída, Britney Spears aseguró que continúa en proceso de recuperación y que el baile ha sido su principal forma de sanación.

La cantante explicó que moverse al ritmo de la música le ayuda a liberar emociones y mantener el equilibrio en medio de las dificultades.

“Así es como me expreso y rezo a través del arte... No busco preocupación ni lástima, solo quiero ser una buena mujer y mejorar”, escribió.

Así ha sido la recuperación de Britney Spears / (Foto de AFP)

Los internautas destacaron que, a pesar del accidente, la artista mantiene su espíritu positivo y su deseo de avanzar.

Sin embargo, también hubo quienes manifestaron inquietud por la frecuencia con la que Britney comparte videos en los que parece atravesar momentos de vulnerabilidad.

¿Qué viene para Britney Spears en su carrera artística?

Mientras se recupera de la caída, la vida de la cantante continúa inspirando proyectos. Universal adquirió los derechos de su libro autobiográfico, publicado en 2023, The Woman in Me para llevarlo a la pantalla grande bajo la dirección de Jon Chu.

Britney Spears y su carrera artística
Britney Spears inspira proyectos cinematográficos / (Foto de AFP)

La película, que aún no tiene fecha de estreno, relatará en dos partes los momentos más significativos de la vida de la artista, incluyendo su trayectoria profesional, relaciones personales y los retos que ha enfrentado.

Los fans esperan que este proyecto permita conocer una mirada más profunda sobre su historia y el camino que ha recorrido para recuperar su libertad personal y artística.

