Juliana Calderón sostiene que la señalan solo por ser ella, si no sería diferente

La influencer y abogada Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, apareció dando su punto de vista respecto a la ola de críticas que ha recibido por arremeter contra otras figuras públicas, especialmente La Jesuu.

Juliana Calderón prácticamente lanzó lo que sería una advertencia para La Jesuu y Yina la respaldó. Por este y otros más motivos hay quienes la tachan de hacer comentarios despectivos que afectan la integridad.

¿Qué opinó Juliana Calderón acerca de sus críticas a los demás?

Juliana Calderón no optó por el silencio, sino que comentó que lo que más le parece ilógico de todo es que hay quienes salen a hablar y no les dicen nada, pero cuando es ella junto a su hermana las que se expresan se forma el alboroto.

"A mí lo que me parece curioso es que cualquier persona puede opinar de X Y motivo y ahí no se ofenden, pero si lo bota Yina, lo opino yo, lo bota cualquier persona que sea de nosotras, ahí sí la revolución", refutó Juliana Calderón.

Juliana Calderón defendió su postura tras críticas | Foto del Canal RCN.

Desde la perspectiva de la también empresaria, es curioso que la tachen por las críticas que hace, justificando que eso sucede porque tiene visibilidad, si no las cosas serían diferentes.

Para finalizar, la joven aseguró que por lo menos le prestan importancia a ella y Yina Calderón, demostrando que no le importa lo que los demás piensen sobre su forma de ser y la de su hermana.

¿La Jesuu demandará a las hermanas Calderón?

Se mantienen las diferencias entre las hermanas Calderón contra La Jesuu. Entre los aspectos más controversiales figuran el que, al parecer, Juliana y Yina fueron r4cistas con la influenciadora caleña.

Por su parte, La Jesuu se pronunció en sus redes sociales en las que comunicó que no está de acuerdo con varios de los señalamientos de las Calderón, aunque se desconoce si tomará acciones legales.

En adición, la actriz Valentina Lizcano alzó la voz en apoyo a La Jesuu e hizo un llamado para que no se normalicen los "malos tratos" y advertencias.