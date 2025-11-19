Fernando "El flaco" Solórzano y Lorena Altamirano se casan; esto costaría el lujoso anillo de compromiso

El anuncio del compromiso entre Fernando “El Flaco” Solórzano y la modelo Lorena Altamirano se convirtió en uno de los temas más comentados de la semana.

Pues el actor, recordado por su paso por La casa de los famosos Colombia y su destacada trayectoria en la televisión, decidió compartir con sus seguidores el instante en que le pidió matrimonio a su pareja durante un viaje especial.

La propuesta no solo sorprendió a Lorena, sino también al público, que quedó deslumbrado al conocer las características de la joya.

¿Qué hace tan especial el anillo que Fernando Solórzano eligió para Lorena Altamirano?

La sorpresa no terminó con el anuncio del compromiso, poco después, la diseñadora de joyas encargada de la pieza habló públicamente sobre su creación y reveló detalles inéditos sobre la lujosa joya.

Según explicó, Fernando buscaba un anillo que representara la esencia de su relación, amor profundo, elegancia y un toque de personalidad que conectara con la modelo.

El anillo está compuesto por una esmeralda colombiana de 1.60 quilates, proveniente de las prestigiosas minas de Muzo, una de las regiones más reconocidas a nivel mundial por la calidad de sus gemas y un diamante natural, seleccionado especialmente para resaltar el brillo de la esmeralda.

El flaco Solórzano enternece las redes sociales al mostrar su celebración de compromiso con la actriz Lorena Altamirano. (Fotos Canal RCN)

Toda la pieza fue montada en oro italiano de 18 quilates, lo que le otorga un acabado sofisticado y duradero, la diseñadora aseguró que el diseño fue pensado exclusivamente para Lorena, un anillo único, imposible de replicar y creado a la medida de la historia de amor entre ambos.

¿Cómo logró Fernando Solórzano obtener la talla perfecta del anillo sin que Lorena lo sospechara?

Uno de los momentos más curiosos revelados por la joyera tuvo que ver con cómo lograron conocer la medida exacta del dedo de Lorena sin arruinar la sorpresa.

La diseñadora contó que, días antes del viaje donde Fernando haría la propuesta, logró persuadirla para probarse algunos modelos dentro de la joyería, todo bajo la excusa de medir diferentes tallas garantizando que el anillo quedara perfecto desde el primer instante.

¿Cuánto cuesta realmente el anillo que recibió la prometida de Fernando Solórzano?

Aunque la diseñadora prefirió no revelar el precio exacto, sí aseguró que la joya supera ampliamente los 75 millones de pesos colombianos, una cifra que confirma la exclusividad de la pieza y explica por qué se convirtió en tema de conversación nacional.

Así fue la romántica propuesta de matrimonio del Flaco Solórzano. Foto | Canal RCN.

El compromiso entre Fernando Solórzano y Lorena Altamirano promete convertirse en uno de los eventos más esperados para 2026, y este anillo, sin duda, marcó el inicio de una nueva etapa para la pareja.