Yeferson Cossio es criticado por cómo habló de la tiktoker que no la dejaron entrar a su discoteca

Yeferson Cossio vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que una tiktoker denunciara en sus redes sociales que no la dejaron entrar a la discoteca del influencer antioqueño.

¿Qué pasó con la tiktoker que denunció a Yeferson Cossio?

Hace unos días, una mujer compartió en sus redes sociales una serie de videos en los que contaba que no le permitieron ingresar a la reconocida discoteca del creador de contenido en Bogotá por su vestimenta durante el fin de semana.

La joven aseguró que tanto ella como sus acompañantes iban bien vestidos. Incluso comentó que algunos del grupo llevaban atuendos formales, y otros con tenis.

Luego explicó que desconocía que existía un código de vestimenta para entrar al lugar y que, según su versión, el personal de seguridad no le permitió el paso, motivo por el que decidió hacer pública su mala experiencia.

“Eso es clasismo disfrazado”, afirmó en el video que terminó haciéndose viral.

Yeferson Cossio es criticado por aplaudir que no dejaran entrar a la tiktoker. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Yeferson Cossio a la denuncia de la tiktoker?

El influencer paisa decidió hacer un en vivo para referirse al tema e incluso reaccionó al video durante la transmisión.

Sin embargo, señaló que él no tiene manera de saber quién entra o no a su discoteca. En medio de la emisión, llamó a su equipo en Bogotá y pidió darle un reconocimiento momentáneo al guardia que no permitió el ingreso.

“Qué persona tan desagradable”, dijo Cossio durante la transmisión.

Además, se refirió a la mujer mencionando detalles sobre su aspecto físico, particularmente sobre sus dientes, lo que generó una ola de críticas en redes sociales.

Y por supuesto que los internautas no dejaron de comentar: “Qué falta de respeto cómo se expresa de ella”, “Ahora menos gente va a querer entrar a esa discoteca” y “Con ustedes, el verdadero Yeferson Cossio”.

Muchos cuestionaron la situación y se preguntaron: “¿Por qué no la dejaron entrar? ¿Cuál fue el problema? En vez de dar un argumento y explicar por qué no la dejaron ingresar, confirma más lo que la muchacha dice”.

Otros internautas lamentaron lo sucedido con comentarios como: “Qué triste ver gente que cree que porque tiene plata puede humillar a otros. Qué falta de humildad”.