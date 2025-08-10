Dayana Jaimes le respondió a Lily Díaz tras filtrar audios suyos: "No me arrepiento de nada"

Los nombres de Dayana Jaimes y Betsy Liliana Díaz se han apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de un rifirrafe entre ellas en redes sociales por unos audios filtrados.

Artículos relacionados Martín Elías Salió a la luz video de Martín Elías minutos antes del accidente de tránsito en el que falleció

¿Cómo le respondió Dayana Jaimes a Lily Díaz tras filtrar audios suyos?

Lily Díaz, hermana de Martín Elías, se pronunció por primera vez sobre la polémica que involucró a su exesposo Evelio Escorcia con su excuñada, Dayana Jaimes. Para esto reveló unos audios enviados por la viuda de su hermano.

Dayana Jaimes no se quedó callada ante estos señalamientos de su excuñada y más al ver que filtró unos audios suyos.

La viuda de Martín Elías aseguró que había preferido guardar silencio sobre el tema, pero se cansó del supuesto 'hostigamiento' de su excuñada, a quien señaló de estar en una relación extramatrimonial, asegurando que tenía pruebas al respecto.

Eb su momento le haré llegar las pruebas a ella misma y espero que después de eso, nunca más se atreva a mencionar mi nombre.

Dayana Jaimes aseguró que supuestamente su excuñada editó los audios que ella le envió para exponerla y dejar todo a su favor.

Del audio, editó una gran parte donde mencioné a varios personajes que forman parte de su vida, incluso estando casada. Me gané su rabia y su odio sin haberme metido en su matrimonio, y ella lo sabe muy bien.

Lily Díaz expuso audios de Dayana Jaimes. (Foto AFP y Freepik)

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio y habría contestado a rumores sobre su ruptura con Feid

¿Qué dijo Dayana Jaimes de su supuesta infidelidad con exesposo de Lily Díaz?

Dayana Jaimes en su comunicado rechazó las declaraciones de su excuñada, asegurando que su vida amorosa no era ejemplo y que ella tenía supuestas pruebas de infidelidades suyas.

Si su matrimonio se dañó, no fue por mi culpa; que deje de culparme (...) La gran diferencia es que, en mi caso, estando casada nunca se escuchó un comentario sobre mí con otro hombre, mientras que tú tienes varios en tu lista.

Dayana Jaimes le hizo advertencia a Lily Díaz de no seguir molestándola y culpándola de su separación si no quería que ella expusiera contenido que tenía en su contra.

Ah, y pídele a Dios que nunca haga públicas las pruebas que tengo en tu contra mientras.

Asimismo, fue enfática al decir que no se retractaría de nada de lo que le dijo en los audios que le envió y que ella expuso sin su autorización.

No me arrepiento de nada, no me arrepiento de absolutamente nada de lo que dije. No voy a ser yo la persona que saque todo esto a la luz.

Artículos relacionados Dayana Jaimes Lily Díaz reveló audios que le envió Dayana Jaimes sobre presunta infidelidad con su exesposo

Dayana Jaimes interpondrá una demanda en contra de Lily Díaz

Dayana Jaimes reveló que tomará acciones legales en contra de Lily Díaz por haber expuesto su número de teléfono y su conversación sin su autorización.

Interpondré una denuncia por la publicación de mis datos personales y todas las amenazas que he recibido, incluso de tu propia familia, con nombre propio.

La viuda de Martín Elías aseguró que prefería irse por el camino legal por su seguridad y la de su familia, ya que había empezado a recibir mensajes en su contra y de su familia.

A mí no me define todo lo que me dicen en redes. Aunque sé manejar este tipo de situaciones porque ya se están metiendo con mi seguridad y la de mis hijos.