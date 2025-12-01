Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano hizo revelación tras su ruptura con Juan David Tejada: "Abro convocatorias"

Aida Victoria Merlano se pronunció sobre su ruptura con Juan David Tejada e hizo inesperada confesión sobre su vida sentimental.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Aida Victoria Merlano se sinceró sobre su vida amorosa
Aida Victoria Merlano habló de lo que quiere para su vida tras ruptura. (Foto Canal RCN)

La influenciadora Aida Victoria Merlano rompió su silencio en la jornada del 12 de octubre sobre su ruptura con Juan David Tejada.

¿Qué reveló Aida Victoria Merlano sobre su ruptura con Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano se pronunció a través de sus historias de Instagram en donde decidió aclarar varios asuntos y comentarios que se venían haciendo sobre ella y su ruptura con Tejada.

La gente sacando clips viejos y yo no he dicho ni mu.

La creadora de contenido aseguró que tomó la decisión de no hacer de su ruptura un "circo" o un tema mediático porque sentía que era una mujer madura.

Aida Victoria en sus declaraciones reveló que fue ella quien tomó la decisión de acabar su relación con Juan David Tejada.

Me volví especialista mandándolos al carajo.

Aida Victoria Merlano reaccionó a declaraciones de su ex
Aida Victoria Merlano rompió el silencio tras su separación. (Foto Canal RCN)

Aida Victoria Merlano reveló que ya está lista para darse una nueva oportunidad en el amor

Aida Victoria Merlano tras referirse a toda la polémica que tuvo con su expareja, aseguró que estaba lista para conocer nuevas personas en su vida.

Precisamente, la influenciadora aseguró que abría oficialmente la convocatoria para conocer al futuro papá de sus hijos.

Para esto, Aida Victoria aseguró que ya tenía prototipo de hombre para los dos hijos que sueña con tener.

Habiendo dejado claro ese punto, abro convocatoria porque quiero dos hijos más, así que se busca donante.

Aida Victoria Merlano aseguró que quiere un hombre de ojos claros, por eso, invitó a los hombres con este rasgo físico a postularse.

Si eres oji verde o si tienes un primo con los ojos verdes esta convocatoria podría ser para ti.

¿Aida Victoria Merlano le mandó indirecta a WestCol?

Aida Victoria Merlano en su pronunciamiento dejó curiosas indirectas que en redes sociales han empezado a ser asociadas con otras de sus exparejas, una de ellas el famoso streamer WestCol.

La influenciadora se pronunció sobre un comentario que veía recurrente en redes en donde aseguraban que los hombres que se metían con ella salían perdiendo.

Frente a este comentario, Aida aseguró que al contrario de lo que muchos decían, los hombres que pasaban por su vida se ponían mejor a nivel físico y hasta lograban hacer más dinero.

Háblame con hechos, qué hombre han visto ustedes a mi lado que pierda, antes se ponen más bonitos y ganan más plata. La realidad aquí es que le que se la queda gana.

Aida Victoria reaparece en redes tras estar enferma
Aida Victoria rompió el silencio tras su ruptura con Juan David Tejada. (Foto: Canal RCN)
