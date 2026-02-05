Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Famosa pareja del entretenimiento colombiano se separó: esto dijo la influenciadora

Famosa pareja de la farándula colombiana confirmó su ruptura. Esto dijo uno de ellos en Buen Día, Colombia: “no nos entendíamos”.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Cuál fue la reconocida pareja del entretenimiento que se separó? | Foto: Freepik

En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la ruptura de una de las parejas más destacadas en el entretenimiento colombiano.

Además, uno de ellos dos hizo una sorprendente confesión en el programa de ‘Buen Día, Colombia’, del Canal RCN, en el que aclaró los detalles específicos por los cuales tomó la decisión de separarse de su expareja hace unas semanas.

¿Quién es la reconocida pareja del entretenimiento colombiano que confirmó su ruptura?

Recordemos que, desde hace varios meses, Yaya Muñoz y José Rodríguez se convirtieron en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales al dividir varias opiniones tras su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Cándo terminaro Yaya Muñoz y José Rodríguez? | Foto: Buen Día, Colombia

Así también, ambas celebridades atraparon la atención mediática tras la especial química que demostraron en la casa más famosa del país, en la que luego de su salida, confirmaron su romance.

Sin embargo, con el paso de los meses, Yaya y José tomaron la decisión de confirmar su ruptura, en especial, por la confesión que hizo la creadora de contenido, quien, además, es una de las panelitas del programa digital ‘Tamo en vivo’ de Dímelo King.

¿Qué dijo Yaya Muñoz en ‘Buen Día, Colombia’ tras confirmar su ruptura con José Rodríguez?

En horas de la mañana de este 5 de febrero, Yaya Muñoz fue una de las invitadas especiales en el programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’ en el que compartió los detalles específicos por los cuales terminó con José Rodríguez, expresando lo siguiente:


“No nos entendíamos, lo intentamos. Fue algo muy bonito que se vivió dentro de La casa de los famosos Colombia. Pero, yo creo que sí hay que conocerse mucho más a la hora de salir de un reality”, agregó Yaya Muñoz.

Así también, Yaya compartió que no terminó en malos términos con José, pues cada uno tomó la decisión de continuar con su camino por aparte:

Esto dijo Yaya Muñoz de José Rodríguez. | Foto: Canal RCN

“Sé que las emociones que se viven allá dentro del reality, es muy diferente allá afuera. Nosotros vivimos juntos. Desde que salimos de La casa de los famosos Colombia, hasta los primeros días de diciembre, vivimos juntos. Pero no importa, yo me quedo con todo lo bonito”, detalló.

