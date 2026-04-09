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Yina Calderón opinó sobre el altercado entre Eidevin y Alejandro La casa de los famosos; ¿a quién apoya?

Yina Calderón no se quedó callada y opinó sobre el reciente enfrentamiento entre Alejandro y Eidevin en La casa de los famosos

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón dio su opinión al fuerte enfrentamiento entre Alejandro y Eidevin en La casa de los famosos
Esto dijo Yina Calderón sobre el enfrentamiento entre Alejandro y Eidevin en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Luego del fuerte enfrentamiento entre Eidevin y Alejandro Estrada, que los tiene en vilo en La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón se refirió al tema mostrando su postura, lo que causó revuelo en redes sociales.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre el conflicto entre Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia?

En una reciente transmisión en vivo, en la que participaban varios tiktokers, Yina Calderón decidió intervenir. En ese momento, una de las personas le preguntó por qué quería unirse, a lo que la empresaria de fajas, fiel a su estilo, respondió que, al ver que estaban hablando del tema, decidió entrar.

Esto causó risas entre quienes estaban en el en vivo, al escuchar, las opiniones y lo que ocurrió en La casa de los famosos, Yina Calderón, aunque no tomó alguna postura por uno o el otro participante, si dijo algo sobre Eidevin que llamó la atención.

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Aunque no logró decir bien el nombre del participante, dijo que no servía mucho en la competencia, pues él no había establecido ningún “shippeo” y que su contenido no era claro.

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Foto: Canal RCN

Yina Calderón también dijo que lo peor que le habría pasado era que se lo llevara el camión de la mudanza, y se fue fuerte contra los demás participantes, diciéndoles que ninguno servía para nada.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre La casa de los famosos Colombia?

Como bien se conoce, la empresaria de fajas ha estado muy pendiente de La casa de los famosos, y su participación en la segunda temporada siempre dio de qué hablar.

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Yina Calderón dijo que, para ella, esta es la casa más bonita en comparación con las de otros países, señalando que estéticamente sería la mejor.

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Sin embargo, también mencionó que, para hacer algún intercambio, ninguno de los participantes de esta temporada daría la talla, pues considera que les falta mucho.

Y es que Yina, como suele hacerlo, reacciona a lo que sucede en La casa de los famosos y, sin dudar, da su opinión sobre lo que realmente piensa y en alguna ocasión confirmó que Alexa Torrex, le gustaba como jugaba.

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