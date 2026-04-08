Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Recrean polémico video de Jessi Uribe y Paola Jara en frutas infieles: "Sandrita, yo se lo cuido"

El recordado momento entre Jessi Uribe y Paola Jara volvió a viralizarse tras una recreación en el formato de frutas infieles.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El video viral de Jessi Uribe y Paola Jara revive en versión frutas infieles
El video viral de Jessi Uribe y Paola Jara revive en versión frutas infieles. (Foto AFP: Frazer Harrison | Foto creada con IA).

El polémico momento protagonizado por los cantantes Jessi Uribe y Paola Jara volvió a dar de qué hablar en redes sociales, luego de que fuera recreado en el popular formato de “frutas infieles”. El video, que revive la recordada frase “Sandrita, yo se lo cuido”, desató todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Artículos relacionados

¿Qué son las frutas infieles de TikTok?

Un nuevo trend viral se apoderó de las redes sociales en las últimas semanas, en el que casos de infidelidad ficticia fueron convertidos en fruti novelas, catalogadas como “frutas infieles”.

La historia de Jessi Uribe y Paola Jara llega a frutas infieles y se hace viral.
La historia de Jessi Uribe y Paola Jara llega a frutas infieles y se hace viral. (Foto Canal RCN).

Esto luego de que videos que muestran bodas entre bananos y fresas, y posteriores infidelidades con otras frutas y verduras, ganaran gran popularidad entre los internautas, logrando acumular millones de reproducciones.

Artículos relacionados

A raíz de esta tendencia, muchos usuarios empezaron a compartir sus propias historias tomando como referencia este formato viral. Incluso, uno de ellos llevó el trend a otro nivel al recrear el polémico video de Jessi Uribe y Paola Jara, en el que la cantante le envía un mensaje a Sandra Barrios, quien en ese momento era esposa del artista.

¿Cómo se ven Jessi Uribe y Paola Jara en el viral formato de frutas infieles?

En el video compartido a través de una cuenta de TikTok, Paola Jara aparece caracterizada como una fresa, Jessi Uribe como un banano y Sandra Barrios como una piña.

Artículos relacionados

Aunque la historia va más allá de lo que se ve en el polémico video original, la frase en la que la cantante le dice a la entonces esposa del artista que se lo cuida fue la que se llevó toda la atención. Los internautas reaccionaron con comentarios como “fresita Jara, la propia quita bananos”, haciendo alusión a este viral momento.

La escena recrea ese instante con frases como: “Sandrita, perdón, nos emborrachamos, pero este hombre está de un juicio, mejor dicho”, seguida de una línea atribuida a Jessi Uribe: “Mami, me extraña, tú sabes que yo te amo”, y la supuesta reacción de Sandra Barrios: “¿Que ella me lo cuida? Véala pues, tan querida. Aquí pasa algo”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Koral Costa rompe el silencio sobre Omar Murillo Koral Costa

Koral Costa por fin revela la verdad sobre la orientación de Omar Murillo: ¿la dejó por otro?

Koral Costa les pone fin a los rumores sobre su orientación y la de Omar Murillo, revelando la razón por la que se separaron.

Altafulla causa preocupación tras fotografías en un centro médico: ¿qué se sabe? Altafulla

Altafulla causa preocupación tras fotografías en un centro médico: ¿qué se sabe?

El cantante Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Col, preocupa al ir a un centro médico.

Isabella, hija de Karina García opina sobre la diferencia de edad de su mamá y Kris R Karina García

Isabella rompe el silencio sobre la relación de Karina García y Kris R: Esto dijo de la diferencia de edad

Isabella Vargas, hija de Karina García, opinó sobre la diferencia de edad que hay entre su mamá y Kris R.

Lo más superlike

Actriz de Pa' seguirte queriendo conmovió. Talento nacional

Actriz de Pa' seguirte queriendo se mostró llorando en redes sociales; ¿qué le pasó?

La intérprete conmovió a sus seguidores al mostrarse entre lágrimas en redes sociales tras un emotivo momento vivido en Cartagena.

Falleció reconocido actor que dejó importante legado en la televisión: así se confirmó la noticia Talento internacional

Falleció reconocido actor que dejó importante legado en la televisión: así se confirmó la noticia

Yina Calderón le da exclusivo regalo a Manelyk González Yina Calderón

Yina Calderón le da un lujoso regalo a Manelyk González: así reaccionó

Presentación de Karol G en el Festival Coachella en California Karol G

Karol G en Coachella: ¿a qué hora y dónde ver su presentación en Colombia?

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos