El polémico momento protagonizado por los cantantes Jessi Uribe y Paola Jara volvió a dar de qué hablar en redes sociales, luego de que fuera recreado en el popular formato de “frutas infieles”. El video, que revive la recordada frase “Sandrita, yo se lo cuido”, desató todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Artículos relacionados La toxi costeña La Toxi Costeña rompió el silencio tras enfrentamiento entre Tebi y Juanda: ¿a quién apoya?

¿Qué son las frutas infieles de TikTok?

Un nuevo trend viral se apoderó de las redes sociales en las últimas semanas, en el que casos de infidelidad ficticia fueron convertidos en fruti novelas, catalogadas como “frutas infieles”.

La historia de Jessi Uribe y Paola Jara llega a frutas infieles y se hace viral. (Foto Canal RCN).

Esto luego de que videos que muestran bodas entre bananos y fresas, y posteriores infidelidades con otras frutas y verduras, ganaran gran popularidad entre los internautas, logrando acumular millones de reproducciones.

A raíz de esta tendencia, muchos usuarios empezaron a compartir sus propias historias tomando como referencia este formato viral. Incluso, uno de ellos llevó el trend a otro nivel al recrear el polémico video de Jessi Uribe y Paola Jara, en el que la cantante le envía un mensaje a Sandra Barrios, quien en ese momento era esposa del artista.

¿Cómo se ven Jessi Uribe y Paola Jara en el viral formato de frutas infieles?

En el video compartido a través de una cuenta de TikTok, Paola Jara aparece caracterizada como una fresa, Jessi Uribe como un banano y Sandra Barrios como una piña.

Artículos relacionados Talento nacional Cris Valencia es acusado de robar una gran suma de dinero: esta es la denuncia

Aunque la historia va más allá de lo que se ve en el polémico video original, la frase en la que la cantante le dice a la entonces esposa del artista que se lo cuida fue la que se llevó toda la atención. Los internautas reaccionaron con comentarios como “fresita Jara, la propia quita bananos”, haciendo alusión a este viral momento.

La escena recrea ese instante con frases como: “Sandrita, perdón, nos emborrachamos, pero este hombre está de un juicio, mejor dicho”, seguida de una línea atribuida a Jessi Uribe: “Mami, me extraña, tú sabes que yo te amo”, y la supuesta reacción de Sandra Barrios: “¿Que ella me lo cuida? Véala pues, tan querida. Aquí pasa algo”.