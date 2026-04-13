Campanita abrió su corazón en La casa de los famosos Colombia durante la dinámica ‘frente al espejo’, con el Flaco Solórzano en la que compartió cómo se siente actualmente dentro de la competencia.

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¿Qué dijo Campanita sobre su estado emocional en La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido al mirarse al espejo y en una charla con el actor y exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, se describió como una persona valiente y luchadora, pero también dejó ver emociones relacionadas con momentos difíciles que ha vivido.

Campanita habló sobre su estado emocional y reconoció que no siempre se ha sentido bien.

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En sus palabras, expresó sentimientos de tristeza que han marcado su experiencia, lo que lo llevó a quebrarse frente a las cámaras.

Campanita abrió su corazón y habló sobre cómo se siente en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Mientras hablaba frente al espejo, Campanita aseguró que, aunque suele mostrarse como alguien alegre y genuino y que no tiene una máscara en el juego.

Y es que, al actor, Campanita reveló lo que realmente siente en este momento en La casa de los famosos Colombia, y dijo entre lágrimas que: “estaba deprimido”.

Por su parte, Flaco Solórzano, mencionó a Campanita su faceta como bailarín por lo que luego comenzó a bailar frente al espejo, como una forma de canalizar lo que estaba sintiendo.

¿Qué reflexión hizo Campanita sobre su pasado en La casa de los famosos Colombia?

En otro momento de la charla, el participante de La casa de los famosos recordó su infancia y habló sobre lo que le diría a su versión de siete años.

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En su mensaje, Campanita señaló que todas las personas pueden atravesar momentos difíciles y destacó la importancia de encontrar la fuerza para continuar. También mencionó sentirse orgulloso de su proceso personal.

Campanita abrió su corazón y habló sobre cómo se siente en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Finalmente, se describió como una persona resiliente, haciendo referencia a las experiencias que han marcado su camino.