Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Campanita se quebró en La casa de los famosos y reveló cómo realmente se siente; esto dijo

Campanita abrió su corazón frente al espejo y sorprendió al compartir cómo realmente se siente en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Campanita se confrontó con el espejo; esto dijo
Campanita abrió su corazón y habló sobre cómo se siente en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Campanita abrió su corazón en La casa de los famosos Colombia durante la dinámica ‘frente al espejo’, con el Flaco Solórzano en la que compartió cómo se siente actualmente dentro de la competencia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Campanita sobre su estado emocional en La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido al mirarse al espejo y en una charla con el actor y exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, se describió como una persona valiente y luchadora, pero también dejó ver emociones relacionadas con momentos difíciles que ha vivido.

Campanita habló sobre su estado emocional y reconoció que no siempre se ha sentido bien.

Artículos relacionados

En sus palabras, expresó sentimientos de tristeza que han marcado su experiencia, lo que lo llevó a quebrarse frente a las cámaras.

Campanita se confrontó con el espejo; esto dijo
Campanita abrió su corazón y habló sobre cómo se siente en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Mientras hablaba frente al espejo, Campanita aseguró que, aunque suele mostrarse como alguien alegre y genuino y que no tiene una máscara en el juego.

Y es que, al actor, Campanita reveló lo que realmente siente en este momento en La casa de los famosos Colombia, y dijo entre lágrimas que: “estaba deprimido”.

Por su parte, Flaco Solórzano, mencionó a Campanita su faceta como bailarín por lo que luego comenzó a bailar frente al espejo, como una forma de canalizar lo que estaba sintiendo.

¿Qué reflexión hizo Campanita sobre su pasado en La casa de los famosos Colombia?

En otro momento de la charla, el participante de La casa de los famosos recordó su infancia y habló sobre lo que le diría a su versión de siete años.

Artículos relacionados

En su mensaje, Campanita señaló que todas las personas pueden atravesar momentos difíciles y destacó la importancia de encontrar la fuerza para continuar. También mencionó sentirse orgulloso de su proceso personal.

Campanita se confrontó con el espejo; esto dijo
Campanita abrió su corazón y habló sobre cómo se siente en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Finalmente, se describió como una persona resiliente, haciendo referencia a las experiencias que han marcado su camino.

“Les diría que todos podemos decaer y sacar fuerza; valoro lo que ha sido y me siento orgulloso de mí, y por más de que caigamos, podemos levantarnos de nuevo”, fueron sus palabras en medio de la conversación frente a al actor.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Mariana Zapata le ganó a Juanda Caribe y es la líder de la semana en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Mariana Zapata es la líder en La casa de los famosos; ¿por qué Alexa fue descalificada en la prueba?

Tras una intensa prueba, Mariana Zapata logró en su día de cumpleaños ganar el liderazgo en La casa de los famosos Colombia.

Karola se conectó por última vez con sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia; esto dijo La casa de los famosos

Karola sorprende con emotivo mensaje a todos en La casa de los famosos; esto le dijo a Alejandro

Karola se conectó por última vez con La casa de los famosos Colombia y dejó emotivos mensajes, incluso a Alejandro.

Sheila Gándara compartió mensaje que usuarios relacionan con Juanda Caribe Juanda Caribe

Esposa de Juanda Caribe mostró su cambio de look y lanzó indirecta: “La gente te dañó…”

Sheila Gándara reapareció en redes lanzando nueva indirecta sobre su relación con Juanda Caribe; esto dijo.

Lo más superlike

Eidevin y Karola ya hablaron tras La casa de los famosos La casa de los famosos

Eidevin y Karola ya tuvieron su primera conversación tras La casa de los famosos: escucha el audio

Eidevin y Karola tuvieron su primera conversación tras su salida de La casa de los famosos, el especial momento quedó en video.

Lo que dijo Shakira sobre su ruptura con Piqué en su más reciente entrevista Shakira

¿Aún le duele? Esto dijo Shakira acerca de su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué

Periodista de RCN se despide tras más de 20 años en el canal: ¿quién es? Talento nacional

Reconocida periodista de RCN se despide tras 26 años en el canal: ¿quién es?

Carla Giraldo presentadora de La casa de los famosos Col reveló cómo bajó de peso: así fue el proceso Carla Giraldo

Carla Giraldo, presentadora de La casa de los famosos Col, reveló cómo bajó de peso: así fue el proceso

En medio de polémica, Christian Nodal asegura que no controla su carrera Christian Nodal

Christian Nodal hizo polémica confesión sobre su carrera musical: "no soy dueño de mi nombre"