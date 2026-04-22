Reconocido actor habría sido advertido antes del ataque en set en Bogotá: esto contó

Un reciente hecho ocurrido durante una grabación en Bogotá sigue generando reacciones en la industria audiovisual.

En medio de este contexto, un actor que hacía parte de la producción compartió un mensaje en sus redes sociales en el que relató una experiencia personal previa al ataque.

Sus declaraciones han llamado la atención, especialmente por la forma en la que asegura haber recibido una advertencia antes de lo sucedido.

¿Quién es el actor que compartió el mensaje?

Se trata de Osvaldo de León, reconocido por su participación en producciones televisivas.

A través de sus redes sociales, el actor se refirió al ataque ocurrido en el set donde se encontraba trabajando y aseguró que, horas antes del hecho, vivió un momento que interpretó como una señal.

Según explicó, ese día estaba en el lugar de descanso de la producción cuando decidió poner música de alabanza y orar. En medio de ese momento, sintió que debía recoger sus pertenencias y no regresar.

“Sentí claramente que Dios me hablaba y me pedía que recogiera mis cosas y que no regresara”

Osvaldo de León dice que Dios le habló antes del ataque en set en Bogotá (Foto Freepik)

El actor indicó que compartió ese mensaje con dos compañeros, a quienes también les sugirió que se retiraran del lugar. Con el paso de las horas y tras conocerse lo ocurrido, manifestó que interpretó esa sensación como una advertencia.

“Reconozco que fue Dios dándome dirección, y tuve que actuar con discernimiento”, escribió

Además, expresó que le habría gustado advertir a más personas para que abandonaran el lugar antes de que ocurriera el ataque.

En su mensaje, también pidió oraciones por las familias de las víctimas y por una de las personas que resultó herida, quien se encuentra en proceso de recuperación.

Finalmente, señaló que espera que este tipo de situaciones generen cambios en la industria, especialmente en temas relacionados con la seguridad dentro de los sets de grabación.

¿Qué ocurrió durante el ataque en el set en Bogotá?

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De acuerdo con la información entregada por medios nacionales, el hecho se registró durante las grabaciones de una producción en el centro de la ciudad.

Según el reporte de las autoridades, un hombre ingresó al lugar y atacó a varias personas con un objeto cortopunzante. En medio de la situación, otros miembros del equipo intentaron intervenir, pero también resultaron afectados.

Como resultado del ataque, tres personas fallecieron y varias más resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a centros médicos cercanos para recibir atención.