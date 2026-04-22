Karola llama la atención al hablar de sus sentimientos tras La casa de los famosos Col; ¿qué dijo?

Karola vuelve a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir un contenido que ha generado distintas interpretaciones entre quienes siguen su paso por La casa de los famosos Colombia.

Tras su salida del reality, la creadora de contenido ha mantenido actividad en sus plataformas digitales, donde publicó una serie de imágenes acompañadas de frases que han dado de qué hablar.

¿Qué publicó Karola en sus redes sociales?

A través de sus redes sociales, Karola compartió varias fotografías que recopilan momentos posteriores a su salida de La casa de los famosos Colombia. En estas imágenes se le ve reencontrándose con su familia, compartiendo con amigos, viajando y llegando a Cartagena, su ciudad.

Karola llama la atención tras La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Las publicaciones muestran diferentes facetas de su vida fuera del programa, lo que ha sido interpretado por algunos internautas como una manera de documentar su proceso tras la competencia.

Sin embargo, más allá de las imágenes, lo que realmente generó conversación fueron los textos que acompañaban el contenido.

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¿Qué frase compartió Karola en redes sociales?

Dentro de las publicaciones, una de las frases llamó especialmente la atención. En ella se leía un mensaje que hablaba sobre atravesar un momento complejo a nivel emocional.

"Me siento comoe extraña, como perdida entre mis propias emociones, confundida y agotada ...", decía la frase.

Además, Karola también compartió otra reflexión en la que mencionaba que desconfiar puede ser negativo, pero confiar podría ser aún más complicado. Este tipo de mensajes generó múltiples interpretaciones entre los internautas, quienes afirman que podría tratarse de una forma de expresar cómo se siente tras su paso por el reality.

Hasta el momento, Karola no ha aclarado si estas frases reflejan su situación personal o si simplemente forman parte del contenido que decidió publicar. Lo cierto es que su actividad en redes continúa generando conversación entre quienes siguen de cerca lo que ocurre con los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Cabe recordar que Karola fue eliminada el pasado 12 de abril de 2026, en una dinámica de votación en negativo, donde obtuvo el 67,26% de los votos. Su salida marcó un momento clave dentro del programa, al dar paso a la recta final de la competencia.