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Reconocida actriz que ha participado en producciones del Canal RCN será madre: esta foto lo confirma

Famosa actriz colombiana que ha participado en distinguidas producciones del Canal RCN confirmó que será madre por primera vez.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida actriz que ha participado en producciones del Canal RCN será madre: esta foto lo confirma
¿Quién es la reconocida actriz que concirmó su embarazo? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el nombre de una reconocida actriz colombiana se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por confirmar que está embarazada.

Además, la actriz ha tenido la oportunidad de participar en importantes producciones del Canal RCN donde se ha ganado el cariño por parte de todos sus seguidores al demostrar que su carrera es una de sus principales fuentes de inspiración.

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¿Quién es la reconocida actriz que confirmó su embarazo?

El nombre de Cristina García se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una talentosa actriz colombiana, sino que también, por confirmar que está embarazada.

Reconocida actriz que ha participado en producciones del Canal RCN será madre: esta foto lo confirma
Actriz Cristina García condirmó su embarazo. | Foto: Freepik

Recientemente, Cristina García compartió una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 158 mil seguidores, una ráfaga de imágenes junto a su pareja, confirmando que esperan un bebé, expresando las siguientes palabras:

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“Bebé Jaramillo García en camino. ¡Dios sigue siendo muy pero muy bueno! Octubre 2026”, agregó Cristina García en la descripción de la publicación.

En la fotografía se refleja que Cristina está atravesando por un importante momento a nivel emocional, en especial, por la expectativa que tiene junto a su pareja al ser padres.

Reconocida actriz que ha participado en producciones del Canal RCN será madre: esta foto lo confirma
Estas son las producciones del Canal RCN en las que ha participado Cristina García. | Foto: Canal RCN

El hombre con el que Cristina García tiene una relación sentimental se llama Gabriel Jaramillo Ramírez, del cual no se conoce mayor información. Sin embargo, la pareja ha demostrado que tienen una especial relación desde hace un largo periodo de tiempo.

Tras la noticia del embarazo de Cristina, reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano como: Laura Barjum, Violeta Bergonzi, Manuela Gómez y Valerie Domínguez, se pronunciaron al respecto.

¿En qué producciones del Canal RCN ha participado la actriz colombiana Cristina García?

Cabe destacar que Cristina García ha tenido la oportunidad de participar en varias producciones a lo largo de su amplia trayectoria profesional, demostrando que la actuación es uno de sus pilares más importantes.

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Así también, se ha visto reflejado que Cristina interpretó a varios personajes en el pasado en varias producciones del Canal RCN como: Pa’ Quererte y Leandro Díaz.

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